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Telegram запретил авторизацию через SMS на ПК и в браузере

Просмотров:90 Опубликовано: Сегодня, 17:20
Telegram запретил авторизацию через SMS на ПК и в браузере
Фото из открытых источников
Telegram убрал авторизацию через SMS на десктопных и веб-версиях мессенджера, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Telegram Info.

Telegram Desktop для ПК, а также официальные веб-версии Webogram, WebK, WebZ и React перестали отправлять код для авторизации в мессенджере через SMS.

Если у пользователя нет активных сессий, для входа можно использовать лишь мобильное устройство, на котором уже выполнена авторизация в приложении. Важно отметить, что авторизация через SMS все еще доступна не только в мобильных клиентах, но и в неофициальных сборках Telegram Desktop.

Однако если на телефоне не установлен Telegram, его придется скачать, пройти авторизацию и только после этого уже можно получить код для входа в десктопную версию. Мессенджер также тестирует коды авторизации, состоящие из шести символов - сейчас пользователи получают пятизначные коды.

Источники в команде разработчиков мессенджера не стали комментировать причины изменений, однако указали, что они вводятся на постоянной основе.


Источник: Tengrinews.kz
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