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Мужчина выпал из окна акимата и разбился насмерть в Караганде

Просмотров:102 Опубликовано: Сегодня, 18:07
Мужчина выпал из окна акимата и разбился насмерть в Караганде
Фото из открытых источников
В Караганде 37-летний мужчина разбился насмерть, выпав из окна четвертого этажа местного здания акимата, передает корреспондент Tengrinews.kz.

ЧП произошло 19 апреля. По предварительным данным, погибший работал в акимате Караганды. Он был разнорабочим. При каких обстоятельствах произошел несчастный случай, устанавливает полиция.

"Данный факт зарегистрирован, проводится расследование и назначены все необходимые экспертизы", - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

В пресс-службе акимата Караганды также подтвердили трагический факт. В ведомстве отметили, что погибшему было 37 лет. "К сожалению, такой случай действительно произошел. Сейчас идет следствие. Поэтому больше ничего пояснить не можем", - отметили в ведомстве.

Напомним, в сентябре 2020 года в Алматы из окна пятого этажа здания ДЭР выпрыгнул 44-летний мужчина, которого подозревали в мошенничестве.


Источник: Tengrinews.kz
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