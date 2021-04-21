Мужчина выпал из окна акимата и разбился насмерть в Караганде

В Караганде 37-летний мужчина разбился насмерть, выпав из окна четвертого этажа местного здания акимата, передает корреспондент Tengrinews.kz.



ЧП произошло 19 апреля. По предварительным данным, погибший работал в акимате Караганды. Он был разнорабочим. При каких обстоятельствах произошел несчастный случай, устанавливает полиция.



"Данный факт зарегистрирован, проводится расследование и назначены все необходимые экспертизы", - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.



В пресс-службе акимата Караганды также подтвердили трагический факт. В ведомстве отметили, что погибшему было 37 лет. "К сожалению, такой случай действительно произошел. Сейчас идет следствие. Поэтому больше ничего пояснить не можем", - отметили в ведомстве.



Напомним, в сентябре 2020 года в Алматы из окна пятого этажа здания ДЭР выпрыгнул 44-летний мужчина, которого подозревали в мошенничестве.