США не готовы предоставить Казахстану безвизовый режим – посол

Астана. 21 апреля. КазТАГ - США не готовы предоставить Казахстану безвизовый режим, заявил посол США в РК Уильям Мозер.
«Я думаю, что сейчас мы не готовы дать Казахстану безвизовый режим, потому что это длительный и трудный процесс. Пандемия – неподходящее время, чтобы обсуждать этот вопрос. Потому что есть так много ограничений по визам сейчас», - сказал Мозер на пресс-конференции в среду.
Отвечая на вопрос о том, планируют ли США расширить консульские отделы в Казахстане в связи с закрытием консульств в России, он ответил, что такая возможность не исключается.
«Если спрос на посольство увеличится до определенного масштаба, тогда мы можем добавить сотрудников, чтобы лучше разрабатывать визы в Казахстане. Но пока мы достигли такого масштаба», - сказал посол.
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