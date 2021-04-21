Будут ли продлены налоговые каникулы в Казахстане

Министр национальной экономики РК Асет Иргалиев высказался о продлении налоговых каникул для предпринимателей, передает zakon.kz.
Мы будем смотреть по той ситуации, которая будет складываться ближе к лету. Как я сказал, мы проводим динамичный мониторинг. Ситуация быстро меняется. Все, конечно, зависит прямо от темпов распространения коронавируса. Во всех странах такая ситуация сегодня. Как будет складываться ситуация к тому времени, к 1 июля - мы на основе той ситуации, на основе вопросов, которые будут волновать наш бизнес, будем принимать необходимые решения для оказания поддержки бизнесу, - сказал он в интервью inbusiness.kz, отвечая на вопрос о продлении налоговых каникул для предприниметелей.
Также Иргалиев рассказал, какие еще инструменты поддержки для бизнеса разрабатывает МНЭ.
Мы регулярно, раз в неделю, проводим онлайн-встречи с бизнесом и мы регулярно на связи с Национальной палатой "Атамекен". На основе общей работы у нас есть разработанный пакет мер. Мы сейчас проводим анализ, расчеты. После обсуждений с нашими коллегами из правительства уже будем принимать окончательные решения, - добавил министр.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.