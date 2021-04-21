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Будут ли продлены налоговые каникулы в Казахстане

Просмотров:171 Опубликовано: Вчера, 22:24
Будут ли продлены налоговые каникулы в Казахстане
Фото из открытых источников
Министр национальной экономики РК Асет Иргалиев высказался о продлении налоговых каникул для предпринимателей, передает zakon.kz.

Мы будем смотреть по той ситуации, которая будет складываться ближе к лету. Как я сказал, мы проводим динамичный мониторинг. Ситуация быстро меняется. Все, конечно, зависит прямо от темпов распространения коронавируса. Во всех странах такая ситуация сегодня. Как будет складываться ситуация к тому времени, к 1 июля - мы на основе той ситуации, на основе вопросов, которые будут волновать наш бизнес, будем принимать необходимые решения для оказания поддержки бизнесу, - сказал он в интервью inbusiness.kz, отвечая на вопрос о продлении налоговых каникул для предприниметелей.

Также Иргалиев рассказал, какие еще инструменты поддержки для бизнеса разрабатывает МНЭ.

Мы регулярно, раз в неделю, проводим онлайн-встречи с бизнесом и мы регулярно на связи с Национальной палатой "Атамекен". На основе общей работы у нас есть разработанный пакет мер. Мы сейчас проводим анализ, расчеты. После обсуждений с нашими коллегами из правительства уже будем принимать окончательные решения, - добавил министр.


Источник: zakon.kz
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