Какое наказание грозит казахстанцам за оскорбления в комментариях и соцсетях

Пользователи социальных сетей могут оказаться в ситуации, когда их лично или даже публично оскорбляют собеседники. За подобное правонарушение предусмотрено наказание. Однако оно зависит от характера оскорбления. Подробности читайте в материале Нурфин.



Социальные сети – это онлайн-площадки, на которых люди могут обмениваться мнением, данными, проводить свой досуг и так далее.



Большинство онлайн-ресурсов стараются регулировать поведение пользователей в сети.



Однако в интернете все же можно столкнуться с случаями грубого поведения или получения оскорблений в личных переписках, групповых чатах или даже в публичных группах.



Казахстанцам следует помнить, что закон имеет свои требования к защите чести и достоинства граждан. За нарушение этих прав и нанесение оскорбления может грозить и уголовное наказание.



За какие оскорбления наказывают?



Согласно Уголовному кодексу РК (особенная часть, 131 статья), оскорбление является преступлением против личности человека. Однако здесь говорится именно об унижении "чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме".



То есть, речь идет именно об использовании нецензурных и нелитературных выражений. При этом, если будет подано заявление по данной статье, то степень оскорбления будет изучаться специальной лингвистической группой.



Наказание за оскорбление человека нецензурными выражениями – штраф до 100 МРП или 291 700 тенге.



Также вместо штрафа могут быть назначены исправительные работы (на ту же сумму) или до 120 часов общественных работ.



Следует отметить, что речь идет о личном оскорблении, которое может быть выражено устно или в частной переписке.



Однако казахстанцам также могут быть нанесены и публичные оскорбления. Обычно они могут подразумевать использование средств массовой информации, соцсетей.



То есть это групповые чаты, комментарии в открытых сообществах и так далее.



В этом случае, согласно второй части статьи 131, нанесший оскорбление пользователь может получить штраф до 200 МРП или 583 400 тенге.



Как и в первом случае, наказание может быть заменено исправительными работами на ту же сумму, или общественными работами до 180 часов.



Однако, чтобы начать расследование по делу об оскорблении, необходимо заявление от потерпевшей стороны. При этом все доказательства заявитель также должен предоставить самостоятельно.