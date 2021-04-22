Далай-лама заявил об угрозе для человечества

Далай-лама XIV обратился к жителям Земли, сообщает zakon.kz.



В День Земли 2021 года я призываю своих братьев и сестер по всему миру взглянуть как на проблемы, так и на возможности, которые появляются перед нами. Наша планета – вот замечательное место для жизни. Ее жизнь – наша жизнь, ее будущее – наше будущее. Отдельные организации и отдельные государства оказываются беспомощными перед лицом таких всеобщих проблем, как глобальное потепление и истощение озонового слоя. Мы не сможем решить их, если не объединим усилия. Наша мать-Земля дает нам урок всеобщей ответственности, - говорится на сайте духовного лидера буддизма.



Он отметил одну из проблем человечества - проблему нехватки воды.



Сегодня, более чем когда-либо, благосостояние людей во многих частях планеты, особенно матерей и детей, находится под угрозой из-за острой нехватки воды и неподходящих санитарно-гигиенических условий. Вызывает беспокойство то, что почти два миллиарда человек во всем мире страдают из-за отсутствия доступа к основным медицинским услугам, - добавил он.



Далай-лама уточнил, что взаимозависимость – основополагающий закон природы.



Непонимание взаимозависимости наносит ущерб не только окружающей среде, но и человеческому обществу. Это значит, что мы, люди, должны прийти к осознанию единства всего человечества. Забота об окружающей среде должна стать неотъемлемой частью нашей повседневной жизни, - заключил Лауреат Нобелевской премии мира.