Количество полицейских в Казахстане сократили на 10,5 тыс. человек

Глава МВД Ерлан Тургумбаев определил для полицейских восемь задач на ближайшее время. В МВД под председательством министра внутренних дел в режиме видео-конференц-связи состоялось расширенное заседание коллегии, на котором рассмотрены итоги деятельности органов внутренних дел за первый квартал текущего года, а также меры по реализации поручений главы государства в сфере обеспечения общественной безопасности, сообщает Polisia.kz.



Отмечена положительная динамика улучшения криминогенной ситуации. С начала года уровень преступности снизился на 13%. Существенно уменьшилось количество корыстных и насильственных преступлений. Улучшилась раскрываемость большинства видов уголовных правонарушений. Повысился уровень безопасности в общественных местах и на улицах. Более чем на треть сократилось количество грабежей, хулиганств, краж, преступлений в общественных местах и на улицах, а также совершенных несовершеннолетними. Сокращено число убийств, разбоев, совершенных ранее судимыми и в состоянии опьянения. Вместе с тем глава МВД обратил внимание на преступления в сфере семейно-бытовых отношений, интернет-мошенничества, а также состояние дорожной безопасности.



- Одна из ключевых задач органов внутренних дел - предупреждение правонарушений и создание безопасной общественной среды. Работу по совершенствованию форм и методов обеспечения правопорядка, а также взаимодействия с общественностью необходимо продолжить, - отметил министр.



По итогам работы коллегии Ерлан Тургумбаев определил на предстоящий период задачи по двум основным направлениям полицейской деятельности – профилактике правонарушений и борьбе с преступностью.



В сфере профилактики правонарушений:



- обеспечить реализацию принципа «полиция шаговой доступности» за счет установления стационарных постов в наиболее криминогенных участках, а также пешее патрулирование во дворах домов, парках, скверах;



- принять меры по развитию интеллектуальных систем безопасности в общественных местах, населенных пунктах и на дорогах страны с их интеграцией с центрами оперативного управления органов полиции;



- повысить оснащенность службы участковых инспекторов, с обеспечением развития сети участковых пунктов полиции;



- усилить контроль за безопасностью дорожного движения и дорожной инфраструктурой;



- ускорить введение сплошного видеонаблюдения в уголовно-исправительных учреждениях.



В вопросах борьбы с преступностью:



- улучшить качество и прозрачность досудебного расследования в рамках проводимой работы по переходу на трехзвенную модель уголовного процесса;



- укрепить подразделения по борьбе с киберпреступностью квалифицированными IT-специалистами, современным программно-техническим оборудованием с обеспечением эффективного противодействия интернет-мошенничествам;



- принять меры по усилению борьбы с наркопреступностью, пресечению распространения синтетических наркотиков, в том числе посредством интернет-ресурсов.



- Защита конституционных прав граждан и общественная безопасность будут обеспечены при надлежащем выполнении этих задач, – подчеркнул глава МВД.



Необходимо отметить, что в рамках реформирования органов внутренних дел численность личного состава сокращена на 10,5 тысяч единиц, количество руководящих должностей – на 1,5 тысячи. Внедрены новые форматы взаимодействия с обществом, основанные на принципах открытости и активного диалога. Осуществляется системная борьба с коррупцией в собственных рядах. В целом из 127 пунктов «Дорожной карты по модернизации ОВД» уже реализованы 90. Глава МВД подчеркнул, что министерством будет продолжена работа по исполнению поручений главы государства по построению сервисной модели работы полиции, обеспечению безопасности и защиты конституционных прав граждан и повышению эффективности деятельности органов внутренних дел.