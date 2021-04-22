Марсоход заснял окаменевшую голову динозавра

На фото: слева — фрагмент фотографии, сделанной марсоходом «Персеверанс» (NASA). Справа — реконструкция предполагаемой окаменелости автором (А.Е.Злобин)

Судя по фотографии этой окаменелости, на Марсе обитали динозавры, и на наших глазах происходит рождение нового направления науки — космической палеонтологииВ период моей работы старшим научным сотрудником Государственного геологического музея им. В.И.Вернадского Российской Академии наук приходилось видеть множество геологических образцов, включая различного рода окаменелости. Глаз натренировался и научился уверенно распознавать окаменевшие объекты живой природы. Хочу поделиться интересным наблюдением, которое я сделал, изучая фотоснимки камеры марсохода «Персеверанс».На фото от 15 апреля марсоход зафиксировал каменный объект с регулярной гребенчатой структурой. При большом увеличении видно, что гребенка напоминает ряд зубов, расположенных на верхней челюсти какого-то существа. Картина стала нагляднее, когда я выделил весь зубной ряд белым цветом. Я также обвел предполагаемую окаменелость по контуру и усилил цветом некоторые линии, различимые на исходном фото. Немного увеличил контраст треугольника у левого края окаменелости. В итоге такой художественной реконструкции перед глазами предстала голова обитателя Марса похожего на динозавра. Зубы нижней челюсти вероятно тоже видны на фотографии, но они едва выступают из грунта.Окаменевшую голову марсианина отличают сравнительно небольшая черепная коробка, близко посаженные маленькие глаза, развитые массивные челюсти, снабженные крепкими, толстыми, короткими зубами, треугольные ноздри. Общее количество зубов на обеих челюстях, вероятно, приближалось к тридцати, то есть было сравнимо с человеческим. Интересно, что зубы существа сильно отличаются от зубов земных динозавров (длинных, частых и острых). Скорее всего, обитатель Марса не был опасным хищником, что подтверждает отсутствие длинных клыков. Вместе с тем, его пища была достаточно жесткой, требующей сильных челюстей и очень прочных зубов. Дополнительным аргументом в пользу окаменелости головы являются ее пропорции, в которых обнаруживается правило золотого сечения. Действительно, измерив длину верхней челюсти с зубами, можно убедиться в том, что она составляет примерно 60 процентов от суммарной длины продолговатого черепа. Правило золотого сечения широко распространено в живой природе и является одним из ее маркеров.Если предположить, что эволюция жизни на Марсе и Земле шла примерно одним и тем же путем, то напрашивается смелая мысль. Не исключено, что марсоход «Персеверанс» запечатлел на фото самого древнего предка несостоявшегося марсианского человека, эдакого «обезьянодинозавра», погибшего и остановившегося в развитии из-за космической катастрофы. В пользу такой интерпретации окаменелости говорит заметная округлость черепной коробки, форма и количество зубов.Окаменелость всем своим видом подтверждает, что среда обитания на Марсе в древности практически ничем не отличалась от земной. На планете была прозрачная, плотная атмосфера и представители марсианской фауны могли видеть и дышать. Вокруг было достаточно воды, чтобы на планете произрастала растительность. В свою очередь растительности хватало, чтобы обеспечивать пищевую цепочку для животного мира, включая крупных особей.Разумеется, все сказанное выше имеет смысл, если полученное марсоходом изображение не является оптической иллюзией. В случае же подтверждения окаменелости, последуют важные выводы. Во-первых, жизнь на Земле перестанет считаться уникальной и в Солнечной системе появится еще одна планета, на которой будут зафиксированы следы развитой жизнедеятельности. Во-вторых, станет понятно, что жизнь на Марсе мало отличалась от земной, и обитатели соседней планеты были похожи на обитателей Земли. В-третьих, изменится все мировоззрение человечества, до сих пор ощущавшего себя во Вселенной совершенно одиноким.Наконец, людям нужно будет всерьез задуматься об опасности космических катастроф, после которых цветущая и бурлящая жизнью Земля может превратиться в безжизненную марсианскую пустыню. Не следует забывать, что марсоход «Персеверанс» направлен на Марс с целью исследований ударного кратера Езеро. И если на фото затылочная часть окаменевшей головы словно срезана бритвой, то в этом нет ничего удивительного. Это подтверждение взрыва страшной силы, при котором осколки породы разлетались с космической скоростью и срезали все на своем пути. Окаменевшая голова с резко очерченной травмой служит лучшим доказательством того, что гибель динозавров на Земле и на Марсе была вызвана одной и той же причиной — падением крупного космического тела.