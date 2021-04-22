«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 22 Апреля
+19...+16
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 432.01 KZT
  • €1 = 518.67 KZT
  • 1 RUB = 5.61 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Марсоход заснял окаменевшую голову динозавра

Просмотров:636 Опубликовано: Сегодня, 16:39
Марсоход заснял окаменевшую голову динозавра
Фото из открытых источников
Судя по фотографии этой окаменелости, на Марсе обитали динозавры, и на наших глазах происходит рождение нового направления науки — космической палеонтологии

Андрей Злобин, математик, кандидат технических наук

В период моей работы старшим научным сотрудником Государственного геологического музея им. В.И.Вернадского Российской Академии наук приходилось видеть множество геологических образцов, включая различного рода окаменелости. Глаз натренировался и научился уверенно распознавать окаменевшие объекты живой природы. Хочу поделиться интересным наблюдением, которое я сделал, изучая фотоснимки камеры марсохода «Персеверанс».

На фото от 15 апреля марсоход зафиксировал каменный объект с регулярной гребенчатой структурой. При большом увеличении видно, что гребенка напоминает ряд зубов, расположенных на верхней челюсти какого-то существа. Картина стала нагляднее, когда я выделил весь зубной ряд белым цветом. Я также обвел предполагаемую окаменелость по контуру и усилил цветом некоторые линии, различимые на исходном фото. Немного увеличил контраст треугольника у левого края окаменелости. В итоге такой художественной реконструкции перед глазами предстала голова обитателя Марса похожего на динозавра. Зубы нижней челюсти вероятно тоже видны на фотографии, но они едва выступают из грунта.

Марсоход заснял окаменевшую голову динозавра

На фото: слева — фрагмент фотографии, сделанной марсоходом «Персеверанс» (NASA). Справа — реконструкция предполагаемой окаменелости автором (А.Е.Злобин)


Окаменевшую голову марсианина отличают сравнительно небольшая черепная коробка, близко посаженные маленькие глаза, развитые массивные челюсти, снабженные крепкими, толстыми, короткими зубами, треугольные ноздри. Общее количество зубов на обеих челюстях, вероятно, приближалось к тридцати, то есть было сравнимо с человеческим. Интересно, что зубы существа сильно отличаются от зубов земных динозавров (длинных, частых и острых). Скорее всего, обитатель Марса не был опасным хищником, что подтверждает отсутствие длинных клыков. Вместе с тем, его пища была достаточно жесткой, требующей сильных челюстей и очень прочных зубов. Дополнительным аргументом в пользу окаменелости головы являются ее пропорции, в которых обнаруживается правило золотого сечения. Действительно, измерив длину верхней челюсти с зубами, можно убедиться в том, что она составляет примерно 60 процентов от суммарной длины продолговатого черепа. Правило золотого сечения широко распространено в живой природе и является одним из ее маркеров.

Если предположить, что эволюция жизни на Марсе и Земле шла примерно одним и тем же путем, то напрашивается смелая мысль. Не исключено, что марсоход «Персеверанс» запечатлел на фото самого древнего предка несостоявшегося марсианского человека, эдакого «обезьянодинозавра», погибшего и остановившегося в развитии из-за космической катастрофы. В пользу такой интерпретации окаменелости говорит заметная округлость черепной коробки, форма и количество зубов.

Окаменелость всем своим видом подтверждает, что среда обитания на Марсе в древности практически ничем не отличалась от земной. На планете была прозрачная, плотная атмосфера и представители марсианской фауны могли видеть и дышать. Вокруг было достаточно воды, чтобы на планете произрастала растительность. В свою очередь растительности хватало, чтобы обеспечивать пищевую цепочку для животного мира, включая крупных особей.

Разумеется, все сказанное выше имеет смысл, если полученное марсоходом изображение не является оптической иллюзией. В случае же подтверждения окаменелости, последуют важные выводы. Во-первых, жизнь на Земле перестанет считаться уникальной и в Солнечной системе появится еще одна планета, на которой будут зафиксированы следы развитой жизнедеятельности. Во-вторых, станет понятно, что жизнь на Марсе мало отличалась от земной, и обитатели соседней планеты были похожи на обитателей Земли. В-третьих, изменится все мировоззрение человечества, до сих пор ощущавшего себя во Вселенной совершенно одиноким.

Наконец, людям нужно будет всерьез задуматься об опасности космических катастроф, после которых цветущая и бурлящая жизнью Земля может превратиться в безжизненную марсианскую пустыню. Не следует забывать, что марсоход «Персеверанс» направлен на Марс с целью исследований ударного кратера Езеро. И если на фото затылочная часть окаменевшей головы словно срезана бритвой, то в этом нет ничего удивительного. Это подтверждение взрыва страшной силы, при котором осколки породы разлетались с космической скоростью и срезали все на своем пути. Окаменевшая голова с резко очерченной травмой служит лучшим доказательством того, что гибель динозавров на Земле и на Марсе была вызвана одной и той же причиной — падением крупного космического тела.


Источник: newizv.ru
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика