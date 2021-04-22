Казахстанцам упростили въезд в Россию

Казахстанцы теперь могут прилетать в Россию из третьих стран, сообщает zakon.kz.



По данным Министерства иностранных дел Казахстана, такой порядок предусмотрен распоряжением правительства России от 14 апреля.



Граждане Казахстана свободно и без дополнительных условий могут прилетать в Россию авиарейсами из всех государств, с которыми Россия возобновила регулярное пассажирское авиасообщение, - говорится в сообщении.



Стоит отметить, что на данный момент Россия осуществляет регулярное авиасообщение с такими странами, как: Казахстан, Великобритания (приостановлено до 1 июня 2021 г.), Танзания (приостановлено на неопределенный срок), Турция, Швейцария, Египет, Мальдивы, ОАЭ, Киргизия, Республика Корея, Куба, Сербия, Япония, Сейшельские Острова, Эфиопия, Вьетнам, Индия, Катар, Финляндия, Азербайджан, Армения, Греция, Сингапур, Венесуэла, Германия, Сирия, Таджикистан, Узбекистан, Шри-Ланка.



При въезде в Россию иностранным гражданам требуется справка с отрицательным результатом теста на COVID-19 методом ПЦР, выданная не ранее чем за 72 часа до пересечения границы, - добавили в ведомстве.