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В ВОЗ предупредили о способности привитых передавать коронавирус через руки

Просмотров:365 Опубликовано: Вчера, 22:15
В ВОЗ предупредили о способности привитых передавать коронавирус через руки
Фото: Unsplash
Вакцинированный человек способен заражать окружающих коронавирусом через грязные руки. Об этом предупредила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович, сообщает ТАСС.

По ее словам, инфекция может некоторое время жить у привитого в носу и на руках, поэтому важно соблюдать правила гигиены, использовать дезинфицирующие средства, очищать нос салфетками, промывать участки соприкосновения после кашля и чихания.

«Он [вирус] может далее не размножаться, но все же есть небольшой период времени, когда ваши руки могут быть "заражены" и вирус может передаться кому-то другому, даже если человек вакцинирован», — пояснила Вуйнович.

Ранее российские вирусологи полностью исключили возможность человека заразить других коронавирусом из-за прививки. Это связано с тем, что помещенные в вакцину фрагменты вируса не могут размножаться. При этом вакцинированный может заболеть COVID-19, но болезнь не будет протекать в тяжелой форме.


Источник: lenta.ru
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Комментарии ( 2 )

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babe (Посетители) Вчера, 23:52
Какой хитрый вирус , видимо понимает, что вакцинированного уничтожить не может вот и бегает по рукам в попытке перепрыгнуть на другого
 
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618965450 (Посетители) Вчера, 23:06
ну честное слово уже смешно
 
 

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