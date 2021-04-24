Ученые сравнили данные о смертности пяти вакцин от COVID-19

24 апреля 2021, 00:58 Фото: Georgi Licovski / EPA / ТАСС
Специалисты Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), который занимается продвижением "Спутника V", сравнили данные о смертности пяти вакцин от COVID-19, сообщает zakon.kz.
В частности, ученые сравнивали данные о смертности после вакцин: "Спутник V", Johnson & Johnson, AstraZeneca, Moderna и Pfizer.
В РФПИ отметили, что средняя смертность на 1 млн введенных доз после "Спутника V" значительно ниже, чем вакцинами Johnson & Johnson, AstraZeneca, Moderna и Pfizer.
По данным авторов исследования, средняя смертность после вакцинации: Pfizer и BioNTech - 39,4;
Moderna - 20,2;
AstraZeneca - 12,8;
Johnson & Johnson - 7,5;
"Спутник V" - 2.
Авторы исследования изучили данные из открытых источников о числе погибших вакцинированных хотя бы одним компонентом в 13 странах (Франция, Германия, Великобритания, Италия, Австрия, Норвегия, Дания, США, Чили, Бразилия, Аргентина, Индия, Россия).
Отмечается, что данные действительны на 19 апреля.
Причины таких серьезных расхождений в количестве случаев смерти среди различных вакцин должны стать предметом честного научного и общественного обсуждения. Авторы исследования отметили, что на момент публикации не установлено явной связи между вакцинацией и смертями.
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