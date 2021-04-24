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Ученые сравнили данные о смертности пяти вакцин от COVID-19

Просмотров:1353 Опубликовано: Сегодня, 16:14
Ученые сравнили данные о смертности пяти вакцин от COVID-19
24 апреля 2021, 00:58 Фото: Georgi Licovski / EPA / ТАСС
Специалисты Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), который занимается продвижением "Спутника V", сравнили данные о смертности пяти вакцин от COVID-19, сообщает zakon.kz.


В частности, ученые сравнивали данные о смертности после вакцин: "Спутник V", Johnson & Johnson, AstraZeneca, Moderna и Pfizer.


В РФПИ отметили, что средняя смертность на 1 млн введенных доз после "Спутника V" значительно ниже, чем вакцинами Johnson & Johnson, AstraZeneca, Moderna и Pfizer.

По данным авторов исследования, средняя смертность после вакцинации:
Pfizer и BioNTech - 39,4;

Moderna - 20,2;

AstraZeneca - 12,8;

Johnson & Johnson - 7,5;

"Спутник V" - 2.

Авторы исследования изучили данные из открытых источников о числе погибших вакцинированных хотя бы одним компонентом в 13 странах (Франция, Германия, Великобритания, Италия, Австрия, Норвегия, Дания, США, Чили, Бразилия, Аргентина, Индия, Россия).

Отмечается, что данные действительны на 19 апреля.

Причины таких серьезных расхождений в количестве случаев смерти среди различных вакцин должны стать предметом честного научного и общественного обсуждения.
Авторы исследования отметили, что на момент публикации не установлено явной связи между вакцинацией и смертями.


Источник: Zakon.kz
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