Ученые сравнили данные о смертности пяти вакцин от COVID-19

Специалисты Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), который занимается продвижением "Спутника V", сравнили данные о смертности пяти вакцин от COVID-19, сообщает zakon.kz.





В частности, ученые сравнивали данные о смертности после вакцин: "Спутник V", Johnson & Johnson, AstraZeneca, Moderna и Pfizer.





В РФПИ отметили, что средняя смертность на 1 млн введенных доз после "Спутника V" значительно ниже, чем вакцинами Johnson & Johnson, AstraZeneca, Moderna и Pfizer.



По данным авторов исследования, средняя смертность после вакцинации:

Pfizer и BioNTech - 39,4;



Moderna - 20,2;



AstraZeneca - 12,8;



Johnson & Johnson - 7,5;



"Спутник V" - 2.



Авторы исследования изучили данные из открытых источников о числе погибших вакцинированных хотя бы одним компонентом в 13 странах (Франция, Германия, Великобритания, Италия, Австрия, Норвегия, Дания, США, Чили, Бразилия, Аргентина, Индия, Россия).



Отмечается, что данные действительны на 19 апреля.



Причины таких серьезных расхождений в количестве случаев смерти среди различных вакцин должны стать предметом честного научного и общественного обсуждения.

Авторы исследования отметили, что на момент публикации не установлено явной связи между вакцинацией и смертями.