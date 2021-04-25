Новые случаи КВИ зарегистрировали во всех регионах Казахстана

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 24 апреля 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 2830 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. ⠀ Всего в стране подтверждено 306 400 случая, из них:⠀
в городе Алматы – 50369 (+682), в городе Нур-Султан – 42770 (+498), в ВКО – 24421 (+99), в Карагандинской области – 22096 (+235), в Атырауской области – 21423 (+116), в Павлодарской области – 20150 (+57), в Алматинской области – 20007 (+246), в ЗКО – 18447 (+171), в Акмолинской области – 17571 (+148), в Костанайской области – 14580 (+28), в СКО – 13823 (+43), в городе Шымкенте – 8891 (+114), в Актюбинской области – 8583 (+165), в Жамбылской области – 7481 (+71), в Мангистауской области – 5423 (+55), в Туркестанской области – 5206 (+45), в Кызылординской области – 5159 (+57).
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки
В Казахстане 1784 человека выздоровели от коронавирусной инфекции
в городе Нур-Султане - 520, в городе Алматы - 508, в городе Шымкенте - 32, в Акмолинской области - 104, в Актюбинской области - 14, в Алматинской области - 108, в Атырауской области - 20, в ВКО - 66, в ЗКО - 70, в Карагандинской области - 173, в Костанайской области - 10, в Кызылординской области - 34, в Мангистауской области - 54, в Павлодарской области - 32, в СКО - 27, в Туркестанской области - 12.
Всего в стране выздоровели 261 647 человека от COVID-19
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.