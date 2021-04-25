Новые случаи КВИ зарегистрировали во всех регионах Казахстана

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 24 апреля 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.



За прошедшие сутки зарегистрировано 2830 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

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Всего в стране подтверждено 306 400 случая, из них:⠀



в городе Алматы – 50369 (+682),

в городе Нур-Султан – 42770 (+498),

в ВКО – 24421 (+99),

в Карагандинской области – 22096 (+235),

в Атырауской области – 21423 (+116),

в Павлодарской области – 20150 (+57),

в Алматинской области – 20007 (+246),

в ЗКО – 18447 (+171),

в Акмолинской области – 17571 (+148),

в Костанайской области – 14580 (+28),

в СКО – 13823 (+43),

в городе Шымкенте – 8891 (+114),

в Актюбинской области – 8583 (+165),

в Жамбылской области – 7481 (+71),

в Мангистауской области – 5423 (+55),

в Туркестанской области – 5206 (+45),

в Кызылординской области – 5159 (+57).



Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки



В Казахстане 1784 человека выздоровели от коронавирусной инфекции



в городе Нур-Султане - 520,

в городе Алматы - 508,

в городе Шымкенте - 32,

в Акмолинской области - 104,

в Актюбинской области - 14,

в Алматинской области - 108,

в Атырауской области - 20,

в ВКО - 66,

в ЗКО - 70,

в Карагандинской области - 173,

в Костанайской области - 10,

в Кызылординской области - 34,

в Мангистауской области - 54,

в Павлодарской области - 32,

в СКО - 27,

в Туркестанской области - 12.



Всего в стране выздоровели 261 647 человека от COVID-19



