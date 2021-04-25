«Бездарное управление»: Казахстанцев разочаровала система обязательного медстрахования

Бесплатные лекарства и диагностика, доступ к дорогостоящим операциям и последующей реабилитации, профилактические медосмотры — все это нам обещали чиновники, внедряя систему обязательного медицинского страхования в стране. Увы, картина получилась в стиле «Ожидание и реальность». На что же ушли ежемесячные взносы казахстанцев за ОСМС, и удалось ли частичное реформирование системы здравоохранения — читайте в материале ИА «NewTimes.kz».



Система обязательного медицинского страхования в РК вступила в полную силу с января 2020 года. Но сама идея далеко не новая. Инициатива реформировать структуру здравоохранения Казахстана по примеру западных стран возникла еще в далеком 1995 году. В связи, с чем и был создан Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС).



А действующий закон об ОСМС был принят в 2015 году. Так почему же чиновники так долго тянули с реализацией обязательной медстраховки в стране?



Причин тому несколько. Помимо очевидного социального недовольства, многие указывали на желание государства найти новый источник финансирования Минздрава. Мол, деньги на бесплатную медицину для казахстанцев найдутся и в бюджете, было бы желание. Кроме того, в нашей Конституции указано, что каждый гражданин имеет право на охрану здоровья. А значит, введение обязательного социального медицинского страхования частично противоречит главному закону страны.



«Давайте сначала проведем анализ эффективности затрат в системе здравоохранения. Там есть резервы. Те деньги, которые сейчас они хотят собрать через ОСМС — это «правой рукой левое ухо почесать». По сути дела, ОСМС не является страхованием – это просто дополнительный источник финансирования сегодняшнего Минздрава.



Когда мы говорим о переходе к страхованию, это значит: других источников, кроме скорой помощи, нет вообще», — отмечал тогдашний председатель НПП «Атамекен» Тимур Кулибаев.



С критикой социального медстрахования выступали не только в предпринимательской среде. Многие эксперты в сфере здравоохранения указывали на неготовность самих медучреждений к подобным реформам. Мол, не хватает менеджеров, инфраструктуры, кадров. Да и коррупционных схем при этом не избежать, ведь теперь клиники будут ориентироваться не на излечение пациента, а на его «раскрутку».



Какие из этих негативных прогнозов сбылись? Для начала предлагаем оценить итоги первого года реализации медстрахования. В 2020 году поступило 550 млрд взносов и отчислений за ОСМС. То есть, в систему здравоохранения влили свыше 500 млрд тенге.



«За счет этих средств значительно увеличились объемы медуслуг — консультации узких специалистов, диагностика, обследования, услуги дневных стационаров. Наконец, появился доступ к медицинской реабилитации, в том числе для пациентов с постковидным синдромом», — заявил председатель правления НАО «ФСМС» Болат Токежанов.



Но насколько доступны дорогостоящие медуслуги для казахстанцев на самом деле? И не в Алматы или Нур-Султане, а каком-нибудь отдаленном поселке на юге страны.



Чиновники из Минздрава признают: низкая техническая оснащенность медицинских организаций есть в ряде регионов. Так, наименьший уровень доступности наблюдается в Туркестанской, Костанайской, Актюбинской и Алматинской областях. Это значит, что местным акиматам придется дополнительно покупать оборудование за счет бюджета или привлекать инвестиции в рамках государственно-частного партнерства.



О том, что пройти дорогостоящие лечение или получить диагностические услуги в рамках ОСМС почти невозможно, говорят и сами казахстанцы.



«Маму должны по квоте оперировать через две недели, а перечень анализов в прикрепленной поликлинике не может никак сдать. Нам до операции нужно было сделать денситометрию костей, а на бесплатные анализы только место в конце месяца. Как операцию делать? Что за бесплатная помощь такая? Мама ходит еле с больными суставами в поликлинику прикрепленную и толку нет! Обивает пороги только!



Из-за очередей в поликлиниках граждане вынуждены обращаться в медучреждения, где они не прикреплены и вынуждены платить за услуги из собственного кармана. Сохраняется доля граждан, ни разу не обратившихся в свою поликлинику. Не все пациенты используют свое право на получение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, а средства на эти цели выделяются», — возмущается казахстанка Ольга Милова.



Женщина рассказала, что, в конце концов, оплатить дорогостоящее лечение ей пришлось из собственного кармана.



«Оплатили сами все в частной клинике, и приемы специалиста и препараты приобрели для лечения! Будем требовать возврата суммы по чекам или придется скандалить месяцами за такую бесплатную «помощь» и «помощь» за наши же взносы и отчисления, если не будет возврата оплаченных средств», — возмущена она.



К слову, согласно Закону РК «Об ОСМС» взносы необходимо производить ежемесячно. При этом важно, чтобы не было отсутствующих платежей за последние 12 месяцев, начиная с января 2020 года. В случае если есть пропуски, статус «застрахован» не присваивается.



О том, что платная медицина привела к серьезному социальному недовольству, высказывается кандидат медицинских наук Каиргали Конеев.



«Казалось бы, финансирование здравоохранения растет ежегодно. Причем на приобретение клиниками оборудования или постройку новых зданий есть ведь еще и целевые трансферты из республиканского бюджета. Государство выделяет огромные средства, но состояние здравоохранения только ухудшается. Потому что управление бездарное. Страхование совершенно не отработано, его не понимают ни врачи, ни население, ни работодатели», — говорит он.



Получается, что даже при страховой медицине расходы населения на поддержание собственного здоровья снизились ненамного. Помимо внушительных счетов в платных клиниках, казахстанцы оплачивают и страховые взносы.



А получим ли мы реабилитацию?



Увы, первый год реализации медицинского страхования совпал по времени с пандемией коронавируса. Конечно, реформировать систему здравоохранения в подобных условиях оказалось в разы сложнее. Но давайте попробуем найти и плюсы?



На сегодняшний день коронавирусной инфекцией переболело более 300 тыс казахстанцев. Все они в той или иной степени нуждались в диагностических услугах (рентген, компьютерная томография, анализы), бесплатных лекарственных препаратах и постковидной реабилитации.



Почти все из вышеперечисленного нам обещало обеспечить государство. В рамках ОСМС, разумеется. Так давайте разберемся по порядку.



Глава ФСМС Болат Токажанов сообщил, что в 2020 году финансирование реабилитации в сравнении с 2019 годом увеличено в 9 раз. То есть, до 56 млрд тенге.



«Это стимулировало открытие новых реабилитационных центров, отделений и кабинетов реабилитации в медицинских организациях. В 2020 году по сравнению с 2019 годом количество поставщиков этих услуг выросло с 64 до 559 медицинских организаций.



И пандемия коронавируса показала, насколько важна реабилитация, и насколько своевременно была реализована эта инициатива. Сейчас в этих центрах и отделениях проходят реабилитацию пациенты с осложнениями после коронавирусной инфекции», — заявил Токежанов.



Тут хочется отметить, что медорганизации оказали реабилитационные услуги на сумму не 56, а 31 млрд тенге. То есть почти в два раза меньше. И только 132 тыс казахстанцев получили реабилитацию в стационарных условиях. И в эту смешную цифру входят не только пациенты, переболевшие COVID-19.



К слову, по итогам прошлого года участниками системы медстрахования являются 85% населения. Это 15,9 млн казахстанцев. Получается, что из почти 16 млн человек возможность пройти реабилитацию в рамках ОСМС получили лишь единицы.



А что с полным доступом к расширенному и улучшенному по составу перечню лекарственных средств? Их ведь обещали предоставлять застрахованным гражданам в любой аптеке страны. Увы, чуда не случилось.



Вспомнить хотя бы ситуацию в казахстанских аптеках во время первой волны вируса. С прилавков исчезли жаропонижающие и противовирусные препараты, антибиотики, зато лекарства появились у перекупщиков по завышенным в разы ценам.



Искать банальный парацетамол больным приходилось в социальных сетях. То есть, приобрести их в аптеках было попросту невозможно. Ни за свой счет, ни в рамках злосчастного ОСМС.



А что с бесплатной диагностикой? Ведь та же компьютерная томография легких стоит совсем недешево — от 20 до 30 тыс тенге в зависимости от региона. Увы, и тут провал.



«Из-за роста заболеваемости наблюдается нехватка КТ-аппаратов. При этом частные клиники существенно повысили расценки на компьютерную томографию легких, что отражается на карманных расходах населения. Соответственно, объемы оказания этой услуги в рамках ОСМС снизились, так как поставщики заинтересованы в предоставлении их на платной основе», — заявили чиновники из Минздрава.



После таких провалов, скандальных увольнений руководителей ТОО «СК-Фармация» и ФСМС, громких коррупционных схем, доверие граждан к системе медстрахования снизилось еще больше. Многие задались логичным вопросом: «Для чего вообще делать ежемесячные отчисления в фонд, если качество услуг оставляет желать лучшего?»



С безобразным отношением к пациентам в государственных поликлиниках сталкиваются даже жители крупных мегаполисов.



«Возможно, в мире наши врачи не на последнем месте, но отношение к людям, которые обращаются в поликлиники, оставляет желать лучшего. Я уже как-то писал про то, как в поликлиниках врачи приписывают ежемесячные плановые осмотры, анализы взрослым и детям, которые годами ни разу не болели и не обращались по месту жительства. Это коснулось и моей жены», — рассказывает алматинец Нурлан Баханов.



По словам мужчины, состояние казахстанской медицины омрачило даже беременность его супруги.



«Моя жена хотела встать на учет по месту жительства в 3 поликлинике Алмалинского района города Алматы. Ее на регистратуре злобно встретили, с отказом отправили к заведующей, а потом сказали: «Вы можете у нас наблюдаться только платно, или езжайте в 10 поликлинику, где вы прописаны», — вспоминает Нурлан.



На следующий день женщина поехала в указанную поликлинику. Хотя в том районе они давно не живут.



«В этой поликлинике заведующая приняла нормально, сама позвонила в 3-ю и все же отправила по месту жительства», — добавляет муж алматинки.



Но там беременной вновь напомнили о каких-то деньгах.



«Какие деньги? А где наши ежемесячные отчисления ОСМС? Жена работает, 15 лет делает отчисления, налоги сдирают с зарплаты. Я работаю, плачу налоги, медстрахование ежемесячно плачу. Где? Куда? За кого мы платим? Чтобы нас вот так разворачивали пинком под зад как бездомных собак?» — возмущается мужчина.



Что же мы получили в сухом остатке? Систему, при которой государство требует, но не может. А люди хотят получать качественные медицинские услуги за те взносы, что платят ежемесячно. Хотят видеть отчетность и прозрачность, а не выдуманные диагнозы в приложении «Damumed» или очередной коррупционный скандал в ФСМС. Хотят чувствовать себя застрахованными, а не обманутыми.