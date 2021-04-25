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Диетологи составили топ-10 продлевающих молодость продуктов

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 11:56
Диетологи составили топ-10 продлевающих молодость продуктов
Фото из открытых источников
Диетологи из Турции составили топ-10 продуктов, употребление которых способствует продлению молодости, передает lenta.ru со ссылкой на издание Milliyet.

Одним из главных продуктов в этом перечне названы грецкие грехи. Содержащиеся в них кислоты омега-3 регулируют уровень холестерина и снижают риск развития болезней сердца. Упoтребление в пищу этих oрехов стимулирует работу головного мозга. Высoкий урoвень омeга-3 содержится и в лососе, что тоже способствует сохранению сердечного ритма и помогает сохранять ясность ума.

Положительное влияние на здоровье кожи и сердца оказывает оливковое масло. Также оно помогает контролировать уровень сахара в крови. А содержащиеся в чернике антиоксиданты защищают от возрастных изменений. Диетологи включили в список и шпинат, который может положительно влиять на зрение и здоровье костей, а большое количество витаминов защищает кожу от солнечного ультрафиолета.

Подобными свойствами обладает и зеленый чай, который также предупреждает возникновение проблем с сердцем и сахарного диабета второго типа.

Специалисты указали также на пользу томатов. Входящий в их состав ликопин тоже благотворно влияет на кожу и защищает от сердечных заболеваний и рака. Диетологи также рекомендовали включить в рацион красный сладкий перец, содержащий витамин С и мощные антиоксиданты. От рисков развития рака и повреждений клеток могут защитить брокколи, способствующие также поддержанию работы мозга.

Последним продуктом, способствующим продлению молодости, диетологи назвали горький шоколад. В его составе есть флаванолы, которые делают молодыми и эластичными кровеносные сосуды, а также снижают артериальное давление, риск развития сахарного диабета второго типа, заболеваний почек и деменции.

Ранее пользователь китайской социальной сети WeChat раскрыл несколько секретов долголетия японцев. Ключевым фактором оказалась система питания нации. По его словам, японцам удается поддерживать высокий уровень долголетия благодаря разнообразной еде, медленному пережевыванию продуктов, варка продуктов или их приготовление на пару, а также употребление в пищу морепродуктов.


Источник: newtimes.kz
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