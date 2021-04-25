Премьер-министр Армении Никол Пашинян подал в отставку. Об этом он заявил в ходе телеобращения в воскресенье, 25 апреля, передает РИА Новости.
«Для проведения 20 июня внеочередных парламентских выборов я сегодня подаю в отставку», — заявил политик. При этом он отметил, что продолжит выполнять обязанности премьера в полном объеме до проведения выборов.
Также Пашинян добавил, что на грядущих выборах выдвинет свою кандидатуру на пост главы правительства Армении от партии «Гражданский договор».
Отмечается, что правительство Армении в полном составе также ушло в отставку.
Протесты с требованием к Пашиняну покинуть пост продолжались в Армении со дня окончания военного конфликта в Нагорном Карабахе. Оппозиционные силы обвиняют премьера в предательстве национальных интересов, они создали политическое движение «За спасение родины», куда вошли представители 17 партий и организаций.
В ответ на массовые протесты премьер пообещал уйти в отставку, но оставил за собой право баллотироваться повторно. Он также объявил о проведении в стране досрочных парламентских выборов 20 июня.
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