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Пашинян подал в отставку

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 12:36
Пашинян подал в отставку
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Премьер-министр Армении Никол Пашинян подал в отставку. Об этом он заявил в ходе телеобращения в воскресенье, 25 апреля, передает РИА Новости.

«Для проведения 20 июня внеочередных парламентских выборов я сегодня подаю в отставку», — заявил политик. При этом он отметил, что продолжит выполнять обязанности премьера в полном объеме до проведения выборов.

Также Пашинян добавил, что на грядущих выборах выдвинет свою кандидатуру на пост главы правительства Армении от партии «Гражданский договор».

Отмечается, что правительство Армении в полном составе также ушло в отставку.

Протесты с требованием к Пашиняну покинуть пост продолжались в Армении со дня окончания военного конфликта в Нагорном Карабахе. Оппозиционные силы обвиняют премьера в предательстве национальных интересов, они создали политическое движение «За спасение родины», куда вошли представители 17 партий и организаций.

В ответ на массовые протесты премьер пообещал уйти в отставку, но оставил за собой право баллотироваться повторно. Он также объявил о проведении в стране досрочных парламентских выборов 20 июня.


Источник: lenta.ru
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