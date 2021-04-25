«Сквозное ранение»: Врачи рассказали о состоянии жертвы стрелка в Алматы

О состоянии пострадавшего от огнестрельного ранения охранника жилого комплекса «Бухар Жырау» передает Sputnik со ссылкой на управление общественного здоровья Алматы.



«Сквозное ранение. Все оперативные мероприятия проведены. Состояние пациента стабильное, получает всю необходимую симптоматическую терапию», — сообщили в ведомстве.



Напомним, днем 24 апреля очевидцы сообщили в соцсетях, что неизвестный выстрелил в охранника ЖК в Алматы. Пострадавший находится в больнице.



Житель комплекса «Бухар Жырау Тауэрс» рассказал о возможных мотивах стрелка, который забаррикадировался в здании.



Конфликт стрелка и охранника мог начаться из-за диванов, рассказал он.



«Где-то полгода в подъезде стояли диваны. КСК, видимо, вынес их на улицу. Он (стрелок) психанул. Вышел к охраннику, сказал: «Давай рацию, я с главным поговорю, узнаю, почему он так сделал». Тот ответил, что не имеет права рацию давать. Он охраннику в ногу выстрелил. В больницу отправили его. Но, опять же, я не знаю, насколько это все правда. Но мне так сказали, я верю в это», — рассказал житель ЖК.



Оружие злоумышленник, скорее всего, выбросил в паркинге, считает сосед.



«Там девочки бегали, говорят, что ружье видели. Если эта ситуация произошла в 11.50, то почему я проснулся в 12.30-12.40 от звуков выстрелов? У меня такая теория: наверное, он ружье новое проверял. У него в квартире есть ружье, я думаю. Потому что, если он на улице стрелял, как бы я сверху услышал. Он холостые выстрелы сделал, может, проверял ружье без пули», — добавил собеседник.



Мужчина, несколько часов отстреливавшийся от полиции, выпрыгнул из окна 17 этажа. Он скончался на месте.



Также стало известно, что стрелок являлся гражданином России.