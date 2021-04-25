"Разговаривает как провокатор": встреча акима Жаркента с водителями возмутила пользователей Сети

В Сети появилось видео, на котором аким Жаркента Болат Омаров разговаривает с собравшимися у отдела полиции водителями. Пользователи Интернета посчитали общение чиновника с собравшимися "грубым". Пресс-секретарь акима отметил, что руководителя района спровоцировали на такую реакцию, передает Tengrinews.kz.Видео со встречи акима с водителями большегрузов появилось на странице kris_p_brothers_official в Instagram.На кадрах видео чиновник разговаривает с одним из водителей. Разговор происходит на повышенных тонах. В какой-то момент на высказывание акима, которое сложно разобрать, собравшиеся начинают громко спрашивать "зачем вы угрожаете". Людей также возмутило, что чиновник обращается к ним на "ты" и называет рандомного участника "провокатором"."Аким разговаривает с людьми как провокатор, еще и давление оказывает. Народ просто так не придет, по-человечески, грамотно не может ответить, получается, на поставленный вопрос", - написал один из комментаторов.По данным пресс-секретаря акима Панфиловского района Нурбола Ханагатулы, 22 апреля два водителя грузовиков в районе станции Nur joly по решению суда были взяты под стражу по статье 434 Административного кодекса "Мелкое хулиганство"."В тот же день около ста водителей грузовиков, стоящих в очереди на пограничной территории, собрались перед отделом полиции Панфиловского района с требованием освободить коллег. Аким Панфиловского района Талгат Умралиев дал им разъяснения по решению суда, а аким Жаркента Болат Омаров напомнил собравшимся о карантинных нарушениях и попросил их разойтись. Однако собравшиеся не хотели слушать и начали провоцировать акима. Он был на эмоциях, высказав свою речь громко, не грубив жителям, попросил их разойтись по домам", - рассказал пресс-секретарь акима.В итоге, отметили в ведомстве, нарушения порядка не было, а собравшиеся мирно разошлись по домам.