Очередной «Казраспил»: Галым Байтук высказался о красивом антураже в Туркестане

Казахстанский общественный деятель Галым Байтук на своей странице в Facebook высказался о новом облике Туркестана и раскритиковал качество строительства новых объектов в городе, передает ИА «NewTimes.kz».



«Весь этот красивый антураж в Туркестане за счет народных денег уже начинает разваливаться. Пытаются все огрехи строительства оперативно исправить и заделать, но уверен вода на стадионе, канал с запахом и «летающий театр» это цветочки. Чутье мне подсказывает, что будут и более серьезные кейсы связанные с некачественным строительством», — заверил Галым Байтук.



Между тем, он напомнил, что Туркестан — священное и драгоценное место.



«А еще мне кажется, что это великие предки посылают нам знаки своей обиды за то, что в погоне за деньгами и кампанейщиной люди забывают об истиной святости Туркестана», — подчеркнул он.



Общественник также отметил, что туркестанский проект финансово не оправдан.



«Надеюсь вот это шоу на «венецианском» канале, которое поразило приглашенных блогеров и журналистов долго не продержится. Ибо проект, который вечно будет «сосать» деньги из бюджета финансово не оправдан. В Венеции гондольеры - это частники и поэтому вечны. Там почти нет текучки кадров, новая гондола появляется на причалах Венетто, только раз в два-три десятилетия.



Я не против развития Туркестана, но мне на чуточку показалось, что это просто очередной проект «Казраспил», — заключил Байтук.