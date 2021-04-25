«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Воскресенье, 25 Апреля
+18...+15
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 430.73 KZT
  • €1 = 519.29 KZT
  • 1 RUB = 5.73 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Невролог указал на опасную ошибку при тренировках в спортзале

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 18:32
Невролог указал на опасную ошибку при тренировках в спортзале
Фото: Jan Woitas / DPA
Использование смартфона во время тренировок в спортзале может привести к опасным последствиям для позвоночника и головного мозга. На эту ошибку в интервью медицинскому изданию «Доктор Питер» указал врач-невролог-алголог Валерий Черненко.

По его словам, около половины посетителей спортивных центров во время занятий на беговой дорожке, велотренажере или эллипсе просматривают ленты социальных сетей, смотрят видео или читают новости. «Если вы будете ходить, гулять, тренироваться, глядя на экран телефона, заработаете хроническую травму шеи. А бегать с телефоном и вовсе запрещено!» — сказал Черненко.

Он назвал это явление «позой креветки» и подчеркнул, что медики уже давно описали ее вред: шея испытывает четырехкратную по отношению к обычной нагрузку, что неизбежно приводит к головным болям, грыжам межпозвоночного диска и появлению второго подбородка.

Ранее врачи рассказали об опасности полного отказа от приема спиртных напитков. При отсутствии регулярного приема малых доз алкоголя повышается риск развития инфаркта. Относительно безвредной они назвали дозу в 19 граммов чистого спирта за один прием — 300 граммов пива, 150 граммов вина или 40 граммов крепких напитков.


Источник: lenta.ru
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика