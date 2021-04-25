Невролог указал на опасную ошибку при тренировках в спортзале

Использование смартфона во время тренировок в спортзале может привести к опасным последствиям для позвоночника и головного мозга. На эту ошибку в интервью медицинскому изданию «Доктор Питер» указал врач-невролог-алголог Валерий Черненко.
По его словам, около половины посетителей спортивных центров во время занятий на беговой дорожке, велотренажере или эллипсе просматривают ленты социальных сетей, смотрят видео или читают новости. «Если вы будете ходить, гулять, тренироваться, глядя на экран телефона, заработаете хроническую травму шеи. А бегать с телефоном и вовсе запрещено!» — сказал Черненко.
Он назвал это явление «позой креветки» и подчеркнул, что медики уже давно описали ее вред: шея испытывает четырехкратную по отношению к обычной нагрузку, что неизбежно приводит к головным болям, грыжам межпозвоночного диска и появлению второго подбородка.
Ранее врачи рассказали об опасности полного отказа от приема спиртных напитков. При отсутствии регулярного приема малых доз алкоголя повышается риск развития инфаркта. Относительно безвредной они назвали дозу в 19 граммов чистого спирта за один прием — 300 граммов пива, 150 граммов вина или 40 граммов крепких напитков.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.