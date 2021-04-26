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Видеозапись в кабинете врача возмутила жителей Петропавловска

Просмотров:34 Опубликовано: Сегодня, 07:39
Видеозапись в кабинете врача возмутила жителей Петропавловска
Фото: Петропавловск.news
В онкологической поликлинике Северо-Казахстанской области на дверях врачебных кабинетов появились предупреждения о том, что ведется аудио- и видеозапись. Жителей областного центра такое новшество шокировало, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Петропавловск.news.

Камеры видеонаблюдения установили в кабинетах врачей онкологической поликлиники, что шокировало жителей Петропавловска.

Теперь видеозаписи врачебных осмотров больных с опухолями различных частей тела будут передавать на сервер и хранить там. Сроки и условия хранения неизвестны.

"Камеры видеонаблюдения устанавливают на усмотрение главврачей, единого приказа не было. Но если в поликлиниках, в смотровых кабинетах, в кабинетах врачей устанавливают, то они должны предупреждать пациентов, что ведется видеонаблюдение в целях контроля качества оказываемых услуг", - пояснили в пресс-службе Управления здравоохранения СКО.

Таблички с надписями "Внимание! Ведется аудио- и видеозапись" на дверях врачебных кабинетов установили, то есть людей предупредили. Но озабоченность у населения вызвало то, что эти кабинеты довольно тесные и кушетки для осмотра располагаются фактически вплотную к рабочему столу врача. Поэтому в обзор камеры попадают все интимные подробности осмотра, к примеру, того же гинеколога, маммолога и прочих узких специалистов.

"Насколько защищены записи с этих камер, никто не знает. Не знают горожане и того, как долго и где будут храниться эти записи. Как и кем они могут быть использованы? Еще в прошлом году бывший министр здравоохранения Биртанов признался, что в Кодексе о здоровье вопросы оснащения медучреждений системами видеонаблюдения и правила их использования детально не прописаны. Перед тем как начать кампанию по установке систем видеонаблюдения в кабинетах врачей, логично было бы дать разъяснения людям", - обращаются к чиновникам регионального управления здравоохранения жители города.


Источник: Tengrinews.kz
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