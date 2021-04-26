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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Министр Цой привился казахстанской вакциной QazVac

Просмотров:505 Опубликовано: Сегодня, 08:27
Министр Цой привился казахстанской вакциной QazVac
Фото: facebook.com / MinzdravRK
26 апреля министр здравоохранения РК Алексей Цой одним из первых привился казахстанской вакциной от коронавируса QazCovid-in (QazVac), передает ИА «NewTimes.kz».

Глава Минздрава публично привился QazCovid-in во время прямого эфира на официальном аккаунте ведомства в Facebook.

Алексей Цой получил прививку в городской поликлинике №9 в Нур-Султане.

Напомним, в начале февраля министр здравоохранения пообещал первым привиться казахстанской вакциной от КВИ.

Минздрав накануне сообщил, что первая партия казахстанской вакцины QazVac отгружена во все регионы — отправлено 50 тыс доз.

Из них 6 тыс доз получат Нур-Султан и Алматы, по 4 тыс доз — Шымкент, Карагандинская, Восточно-Казахстанская и Алматинская области, в остальные регионы поступит по две тыс доз.

Первая партия казахстанской вакцины против коронавируса QazCovid-in (QazVac) выпущена на базе научно-исследовательского института проблем биологической безопасности.


Источник: newtimes.kz
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Комментарии ( 1 )

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-1
  • Галина63
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • DAD
  • касым
  • 618965450
  • Ирон
 babe (Посетители) Сегодня, 10:09
К чему эта показуха?! Мол я сделал и вы бегите, значит безопасно? Но мы же не знаем, может ему на камеру ввели витаминки!
 
 

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