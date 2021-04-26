Министр Цой привился казахстанской вакциной QazVac

26 апреля министр здравоохранения РК Алексей Цой одним из первых привился казахстанской вакциной от коронавируса QazCovid-in (QazVac), передает ИА «NewTimes.kz».



Глава Минздрава публично привился QazCovid-in во время прямого эфира на официальном аккаунте ведомства в Facebook.



Алексей Цой получил прививку в городской поликлинике №9 в Нур-Султане.



Напомним, в начале февраля министр здравоохранения пообещал первым привиться казахстанской вакциной от КВИ.



Минздрав накануне сообщил, что первая партия казахстанской вакцины QazVac отгружена во все регионы — отправлено 50 тыс доз.



Из них 6 тыс доз получат Нур-Султан и Алматы, по 4 тыс доз — Шымкент, Карагандинская, Восточно-Казахстанская и Алматинская области, в остальные регионы поступит по две тыс доз.



Первая партия казахстанской вакцины против коронавируса QazCovid-in (QazVac) выпущена на базе научно-исследовательского института проблем биологической безопасности.