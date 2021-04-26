Фильм «Земля кочевников» стал лучшим по версии «Оскара»

Фильм «Земля кочевников» режиссера Хлои Чжао стал обладателем премии «Оскар» в номинации «лучший фильм». Трансляцию церемонии вручения награды киноакадемии США в Лос-Анджелесе ведет телеканал ABC.
В этой категории также были представлены картины Отец, «Минари», «Манк», «Девушка, подающая надежды», «Суд над чикагской семеркой», «Иуда и черный мессия» и «Звук металла».
«Земля кочевников» повествует о потерявшей работу женщине, которая вынуждена скитаться по США. В марте лента получила награду «Золотого глобуса» в номинации «Лучший драматический фильм». Режиссер картины ранее была удостоена «Оскара» в ключевой номинации за работу над фильмом. Также она получила награду «Золотого глобуса» за лучшую режиссуру.
93-я церемония вручения награды киноакадемии США проходит из-за пандемии коронавируса в обновленном формате сразу в нескольких местах. В качестве двух основных площадок используется театр «Долби» в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) и железнодорожный вокзал города «Юнион стейшн».
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.