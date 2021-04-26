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Фильм «Земля кочевников» стал лучшим по версии «Оскара»

Просмотров:348 Опубликовано: Сегодня, 08:57
Фильм «Земля кочевников» стал лучшим по версии «Оскара»
Фото из открытых источников
Фильм «Земля кочевников» режиссера Хлои Чжао стал обладателем премии «Оскар» в номинации «лучший фильм». Трансляцию церемонии вручения награды киноакадемии США в Лос-Анджелесе ведет телеканал ABC.

В этой категории также были представлены картины Отец, «Минари», «Манк», «Девушка, подающая надежды», «Суд над чикагской семеркой», «Иуда и черный мессия» и «Звук металла».

«Земля кочевников» повествует о потерявшей работу женщине, которая вынуждена скитаться по США. В марте лента получила награду «Золотого глобуса» в номинации «Лучший драматический фильм». Режиссер картины ранее была удостоена «Оскара» в ключевой номинации за работу над фильмом. Также она получила награду «Золотого глобуса» за лучшую режиссуру.

93-я церемония вручения награды киноакадемии США проходит из-за пандемии коронавируса в обновленном формате сразу в нескольких местах. В качестве двух основных площадок используется театр «Долби» в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) и железнодорожный вокзал города «Юнион стейшн».


Источник: lenta.ru
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