Как изменится пенсионная система в Казахстане

Министерство труда и социальной защиты населения РК разработало поправки в Концепцию дальнейшей модернизации пенсионной системы до 2030 года, сообщает zakon.kz.
Как отметили в ведомстве, действующей Концепцией предусмотрен переход от базовой пенсионной выплаты к минимальной гарантированной пенсии с 2028 года. Поэтому механизм назначения минимальной гарантированной пенсии основан на действующей методике назначения базовой пенсии, но с совершенствованием определенных параметров. Прорабатывается механизм назначения минимальной гарантированной пенсии, предусматривающий:
- минимальный размер предлагается увеличить с 54% до 70% от прожиточного минимума; - минимальный стаж участия уменьшить с 10 лет до 5 лет; - убрать максимальное ограничение размера пенсии (в настоящее время максимальное ограничение составляет 1 ПМ при стаже 33 лет и выше).
Переход к минимальной гарантированной пенсии позволит обеспечить повышение уровня пенсионного обеспечения, единый подход ко всем гражданам, совершенствование системы минимальных гарантий, стимулирование формализации трудовых отношений, соответствует рекомендациям международных экспертов, - сообщили в МТСЗН.
Еще одним из важных направлений модернизации является введение 5% обязательных пенсионных взносов работодателей с 2023 года. Работодатели за счет своих средств будут перечислять в пользу своих работников обязательные 5% пенсионные взносы от доходов работника.
Главой государства одобрены подходы по изменению цели ОПВР от формирования условно-накопительной компоненты к пополнению индивидуальных пенсионных накоплений граждан, а также по внедрению индивидуальных целевых счетов в Едином накопительном пенсионном фонде с последующим их пополнением (по выбору вкладчика) частью пенсионных накоплений, сформированных за счет обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов и ОПВР с предоставлением права использования их на социальные нужды, - сообщили в ведомстве.
В рамках Налогового кодекса РК для снижения нагрузки на работодателей представлены послабления в части отнесения на вычеты вводимых ОПВР.
Как отметили в МТСЗН, такой подход позволит сохранить адекватный уровень пенсионных накоплений вкладчиков при достижении пенсионного возраста (коэффициент замещения дохода после выхода на пенсию), соответствующий международным стандартам пенсионного обеспечения, а также реализовать право целевого использования пенсионных накоплений (на покупку жилья, оплату лечения) всеми вкладчиками в ближайшей перспективе.
В настоящее время проект постановления правительства РК "О проекте Указа Президента Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в Указ Президента Республики Казахстан от 18 июня 2014 года № 841 "О Концепции дальнейшей модернизации пенсионной системы Республики Казахстан до 2030 года" согласовывается с заинтересованными государственными органами.
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