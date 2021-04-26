Хранение оружия, массовое заражение врачей. В чем обвиняют экс-главу "СК-Фармации"

В суде Есильского района Нур-Султана проходит главное судебное разбирательство по делу экс-руководителя "СК-Фармации" Берика Шарипа, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Берика Шарипа обвиняют по статье 361 часть 4 пункт 3 УК "Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия" и по статье 287 часть 2 УК "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств".



На предварительном слушании адвокаты Шарипа ходатайствовали о том, чтобы освободить Шарипа из под стражи или перевести его на домашний арест, однако суд отклонил ходатайство.



Массовое заражение врачей



Шарипа обвиняют в незаконном предпочтении поставщика ТОО Inkar, который предлагал более высокую цену на одноразовые защитные костюмы, чем другие поставщики и имел высокий риск непоставки защитных костюмов в положенные сроки.



ТОО не выполнило свои обязательства по поставке и 30 апреля "СК-Фармация" расторгла договор с компанией в одностороннем порядке.



"В результате срыва поставки защитных костюмов в ряде медорганизаций Алматы, Нур-Султана, Шымкента, Караганды и других регионов страны образовался дефицит защитных костюмов, что повлекло нарушение нормальной деятельности задействованных медорганизаций и как следствие привело к массовому заражению медработников коронавирусной инфекцией в период апрель-мая 2020 года", - сообщил в суде прокурор Купербаев.



Свидетель, представляющий Министерство здравоохранения, уточнил, что за этот период заразилось COVID-19 порядка двух тысяч медицинских работников.



Незаконное хранение огнестрельного оружия



Шарип в период с октября 2006 года по апреля 2008 года проживал в Южно-Казахстанской области (ныне Туркестанская область), работая в Департаменте здравоохранения ЮКО.



"В этот период Шарип приобрел в оружейном магазине Шымкента пистолет самообороны бесствольный огнестрельный модели МР-461 "Стражник", калибр 18х45, а также патроны травматического действия к пистолету.



Согласно статье 6 закона "О госконтроле за оборотом отдельных видов оружия" огнестрельное бесствольное оружие относится к служебному оружию. Хранение гражданского и служебного оружия и патронов к нему разрешается юридическим и физическим лицам, получившим в ОВД разрешение на хранение и ношение оружия.



Не имея соответствующего разрешения на хранение и ношение огнестрельного оружия, Шарип, действуя с прямым умыслом, с августа 2007 по 6 августа 2020 года незаконно хранил у себя пистолет самообороны", - сообщил гособвинитель.



По его словам, оружие обнаружили в квартире Шарипа в ходе обыска 6 августа 2020 года. Вместе с пистолетом были книга эксплуатации, четыре патрона травматического действия и одна гильза от огнестрельного патрона.



"Согласно ответу КАП МВД, документы на приобретение, хранение и ношение вышеуказанного оружия не выдавались. При этом Шарип с 2014 года является владельцем двух гладкоствольных оружий моделей МР-153 12 калибра и ИЖ-27 12 калибра.



Таким образом Шарип совершил уголовное правонарушение, предусмотренное статьей 287 часть 2 Уголовного кодекса, то есть незаконное хранение огнестрельного боевого оружия с возможностью стрельбы патронами травматического действия", - сообщил прокурор в обвинительном акте.



О задержании бывшего председателя правления ТОО "СК-Фармация"Берика Шарипа стало известно в августе 2020 года. За несколько дней до этого Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что вокруг "СК-Фармации" имеются клановые интересы.