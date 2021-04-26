Право на смерть: нужна ли эвтаназия в Казахстане

Эвтаназия — процедура добровольного прекращения жизни, запрещена в Казахстане. У нас, да и по всему миру тоже этот вопрос невозможно рассматривать только с медицинской точки зрения. Споры людей подкрепляют нормы общепринятой морали, религиозные взгляды и законы страны. Корреспондент Liter.kz разбиралась, что о «легкой смерти» думают казахстанцы.



В ответе Минздрава на запрос Liter.kz сказано, что система здравоохранения Казахстана направлена на реализацию гражданами права на охрану здоровья, включая доступную и качественную медицинскую помощь.



«Согласно Конституции Республики Казахстан, никто не вправе произвольно лишать человека жизни, и при разработке нового Кодекса «О здоровье народа и системе здравоохранения» вопрос включение эвтаназии не обсуждался. Согласно кодексу, осуществление эвтаназии в Республике Казахстан запрещено, и добровольное прекращение жизни граждан Республики Казахстан за последние три года не зарегистрировано», — сообщили в ведомстве.



По его же данным, в Казахстане сейчас 107 430 пациентов нуждаются в паллиативной медицинской помощи (комплекс услуг, направленных на улучшение качества жизни пациентов с тяжелыми и неизлечимыми заболеваниями — прим. ред.). Чаще всего это люди, у которых последняя стадия рака, но есть среди них и те, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, ВИЧ-инфекцией и диабетом. Не все они могут рассчитывать на специализированную помощь врачей, ведь паллиативная помощь в республике оказывается всего на 925 койках.



Что думают казахстанцы об эвтаназии?



Перед тем как написать этот материал, мы провели небольшой соцопрос в Facebook, чтобы понять, что думают люди об этом сложном вопросе, в котором тесно переплетаются медицина, этика и мораль, а также психология, религия и закон.



Так, в группе «Врачи РК! У кого и где лечиться?» пост прокомментировало около 140 человек. Большинство высказались за эвтаназию, но при соблюдении определенных условий.



«К эвтаназии отношусь с пониманием, но нужно проработать законодательство, чтобы не было лазеек для душегубов», — написала жительница Нур-Султана Алия Исабекова.



За эвтаназию высказалась и казахстанка Марина Бурашева.



«Страшно и больно наблюдать, как мучается человек, а помочь не можешь. А человек кричит: «Убей меня!» — пояснила она.



Житель Алматы Сергей Шевелев также написал, что к эвтаназии относится положительно, так как лучше смерть, чем «жить «овощем» и напрягать родных».



Казахстанка Айжана Сатыболдаева в пример привела Бельгию, где есть эвтаназия. Но в этой стране, по ее словам, прежде чем провести процедуру, спрашивают самого больного, затем всех близких родственников, и если хотя бы один будет против, все отменяется.



«Нужно вводить эвтаназию. Это не значит, что народ побежит ее делать, но есть случаи, когда она просто необходима. Держать при себе человека — это эгоизм. Ежедневно смотреть, как человек мучается изо дня в день, те еще муки, а это может продолжаться долго…» — написала она.



Их позицию не разделила Светлана Доценко.



«Эвтаназия — это убийство или самоубийство. Врач должен бороться за пациента, даже если шансы выжить минимальные», — написала она.



Ее поддержала Гулира Толмачева. Она говорит, что «никто не имеет права лишать человека жизни, какой бы он ни был».



Не нужно стремиться ни ускорить смерть, ни отсрочить ее наступление…



Президент Казахстанской ассоциации паллиативной помощи и член Совета директоров Международной ассоциации хосписной и паллиативной помощи IAHPC Гульнара Кунирова считает, что сам факт того, что в обществе обсуждается проблема эвтаназии, — это серьезный сигнал для государства. Это говорит о том, что в стране оказывают недостаточно внимания людям, страдающим от тяжелых заболеваний. Такой запрос, по ее словам, еще и характеризует само общество.



«Три года назад я участвовала в одном ток-шоу под названием «Прошу убить по собственному желанию». Героиня программы — молодая девушка с неизлечимым заболеванием, практически прикованная к постели и к инвалидной коляске. Она просила людей, чтобы помогли ей уехать в любую страну, где она сможет сделать эвтаназию. Ее состояние причиняло ей, несомненно, физические страдания и неудобства, связанные с уходом за собой. Вместе с тем она испытывала огромные моральные страдания – близкие родственники не только отказывали ей в питании и уходе, они ее били и всячески оскорбляли. В такой ситуации ее желание свести счеты с жизнью вполне объяснимы. Но было ли это реальным желанием прекратить жизнь, а вместе с ней свои страдания, или это был крик души, зов о помощи?» — сказала наша собеседница.



Таким пациентам государство предоставляет инвалидные кресла, подгузники, а также ежемесячно выплачивает пособие в 43 200 тенге. Этого, по мнению специалиста, недостаточно.



У ассоциации есть четкая позиция в отношении эвтаназии или ассистированного (врачом) суицида. Эта позиция основывается на ключевых принципах паллиативной помощи, под которой имеется в виду целостная, комплексная помощь лицам любых возрастов, страдающих от тяжелых неизлечимых заболеваний, включая лечение при болях и других тягостных симптомах, сестринский уход и обучение родственников навыкам ухода, а также оказание психологической, социальной и духовной поддержки пациенту и его семье.



«Одним из ключевых положений в паллиативной помощи является то, что она рассматривает смерть как естественный процесс и не стремится ни ускорить, ни отсрочить ее наступление. Цель паллиативной помощи — максимально и всеми возможными способами улучшить качество жизни человека в отпущенное ему время. Мы считаем, что до тех пор, пока в стране не будет обеспечен равный и повсеместный доступ к качественным услугам паллиативной помощи, пока она не будет интегрирована в систему здравоохранения и социальной защиты населения на всех уровнях, государство не имеет морального и этического права ставить вопрос о легализации эвтаназии», — добавила эксперт.



Желать своей преждевременной смерти человека заставляют страдания и страх, боль или ожидание боли, чувство стыда, обездвиженность, беспомощность, нежелание «быть обузой» для близких, изоляция и одиночество. Всего этого, уверена специалист, позволяет избежать налаженная система паллиативной помощи.



«У нас есть мультидисциплинарная мобильная бригада паллиативной помощи. Она сопровождает неизлечимо онкобольных до самой кончины и оказывает психологическую поддержку семье после смерти пациента. Поверьте, ни один человек, зная, что ему помогут, не стремится расстаться с жизнью», — отметила Кунирова.



Эксперт считает, что наше общество еще не достигло достаточно высокого уровня гуманизма и нравственного развития, чтобы быть уверенным, что легализация эвтаназии не будет способствовать оправданию умышленного убийства уязвимых людей.



Религиозный взгляд на эвтаназию



Отец Дмитрий из Свято-Успенского кафедрального собора в Нур-Султане сообщил, что церковь выступает против эвтаназии.



«Когда мы прерываем жизнь человеку, это называется убийство. Когда человек сам прерывает свою жизнь — это самоубийство. Поэтому церковь выступает с категорическим отрицанием эвтаназии. Я не знаю, что двигает людьми, которые, руководствуясь идеями гуманизма, продвигают эти идеи на законодательном уровне. В церкви мы исходим из того, что нужно бороться до последнего. Множество примеров есть, когда человек боролся до последнего и получал то, что хотел. Ярчайший пример — Михаэль Шумахер», — сказал он.



Он убежден, что никто не может решить, готов человек к смерти или нет.



«Эвтаназия — это ложная гуманность. Она, скорее всего, направлена не на то, чтобы облегчить положение человека, находящегося в трудной жизненной ситуации, она, наверное, более двигается эгоистическими соображениями близких и родных. Но каждая ситуация неоднозначная, и нельзя дать какой-то один ответ на все вопросы, но исходить нужно из того, что человеческая жизнь — это ценность. Мы, не давая этой жизни, не вправе ее отнимать. Нужно до последнего надеяться на выздоровление», — добавил отец Дмитрий.



Такой же позиции придерживается католическая церковь и мусульманское духовенство.



Так, пресс-секретарь ДУМК Агабек Конарбайулы сообщил, что Всевышний Аллах вверил человеку все его органы в качестве аманата, поэтому нельзя самовольно причинять вред своему организму.



«Если больной потребует у врача умертвить его, тогда это будет приравнено к самоубийству, а это тяжкий грех. Кроме того, если врач из сострадания к больному решит, что лучше ему умереть, чем терпеть такие муки, и поспособствует его смерти, то будет считаться, что он убил невинного человека. Всевышний Аллах говорит в Коране: «Если же кто-либо убьет верующего преднамеренно, то возмездием ему будет Геенна, в которой он пребудет вечно. Аллах разгневается на него, проклянет его и приготовит ему великие мучения». Поэтому врач не должен выполнять требования больного, который просит его о подобной услуге», — добавил он.



Как в мире относятся к вопросу «легкой смерти»?



В некоторых странах эвтаназия разрешена. Среди них Нидерланды и Швейцария.



Несколько штатов США также разрешают оказание медицинской помощи в проведении самоубийства. В 2016 году к государствам, в которых разрешена ассистированная смерть, присоединилась и Канада, но здесь право на смерть могут получить только те больные, чья кончина неотвратимо близка.



В прошлом году закон об эвтаназии либерализовали в Германии. В Бельгии официально разрешили эвтаназию еще в 2002 году.