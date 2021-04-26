Сколько выплатят ветеранам Чернобыля в 2021 году в Казахстане

Ветераны Чернобыля получат единовременные выплаты на общую сумму 540,7 миллиона тенге в 2021 году. Об этом заявили в Министерстве труда и социальной защиты населения, передает Tengrinews.kz.



По данным Минтруда, в ликвидации последствий катастрофы принимали участие около 32 тысяч казахстанцев. Эти лица признаны ветеранами и обеспечиваются различными мерами соцподдержки.



"Специальное государственное пособие выплачивается ветеранам независимо от иных социальных выплат. Размер пособия для лиц, приравненных по льготам к участникам ВОВ, составляет 6,19 месячного расчетного показателя (в 2021 году - 18 056 тенге), для лиц, приравненных по льготам к инвалидам ВОВ, - 7,55 МРП (в 2021 году - 22 024 тенге).



Также лицам, ставшим инвалидами вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, выплачивается государственное социальное пособие по инвалидности, размеры которого зависят от величины прожиточного минимума, группы и причины инвалидности. Размеры данного пособия ежегодно повышаются в связи с увеличением прожиточного минимума на уровень инфляции", - говорится в сообщении.



Соцпомощь оказывается ежегодно местными исполнительными органами ко Дню памяти жертв аварии на Чернобыльской АЭС (26 апреля) или к другим датам (ко Дню Победы в ВОВ - 9 мая).



"В 2021 году за счет средств местных бюджетов предусмотрено оказание социальной помощи 6 055 ветеранам Чернобыля на сумму 540,7 миллиона тенге в размере от 5 МРП (14 585 тенге) до 70 МРП (204 190 тенге). Размеры соцпомощи устанавливаются в каждом регионе индивидуально в зависимости от возможностей бюджета по решению местных представительных органов (маслихатов)", - сообщили в министерстве.



К 26 апреля 2021 года единовременную помощь получат ветераны Чернобыля в Акмолинской, Алматинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Кызылординской, Павлодарской (частично), Северо-Казахстанской, Туркестанской областях и городах Шымкенте и Нур-Султане.



К 9 мая 2021 года - в Актюбинской, Мангистауской и Павлодарской областях и Алматы.



В Костанайской области ветеранам Чернобыля (74 человека) предоставляют ежемесячную помощь в размере 3 МРП (в 2021 году - 8 751 тенге).