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Сколько выплатят ветеранам Чернобыля в 2021 году в Казахстане

Просмотров:266 Опубликовано: Сегодня, 13:15
Сколько выплатят ветеранам Чернобыля в 2021 году в Казахстане
Фото ©РИА Новости
Ветераны Чернобыля получат единовременные выплаты на общую сумму 540,7 миллиона тенге в 2021 году. Об этом заявили в Министерстве труда и социальной защиты населения, передает Tengrinews.kz.

По данным Минтруда, в ликвидации последствий катастрофы принимали участие около 32 тысяч казахстанцев. Эти лица признаны ветеранами и обеспечиваются различными мерами соцподдержки.

"Специальное государственное пособие выплачивается ветеранам независимо от иных социальных выплат. Размер пособия для лиц, приравненных по льготам к участникам ВОВ, составляет 6,19 месячного расчетного показателя (в 2021 году - 18 056 тенге), для лиц, приравненных по льготам к инвалидам ВОВ, - 7,55 МРП (в 2021 году - 22 024 тенге).

Также лицам, ставшим инвалидами вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, выплачивается государственное социальное пособие по инвалидности, размеры которого зависят от величины прожиточного минимума, группы и причины инвалидности. Размеры данного пособия ежегодно повышаются в связи с увеличением прожиточного минимума на уровень инфляции", - говорится в сообщении.

Соцпомощь оказывается ежегодно местными исполнительными органами ко Дню памяти жертв аварии на Чернобыльской АЭС (26 апреля) или к другим датам (ко Дню Победы в ВОВ - 9 мая).

"В 2021 году за счет средств местных бюджетов предусмотрено оказание социальной помощи 6 055 ветеранам Чернобыля на сумму 540,7 миллиона тенге в размере от 5 МРП (14 585 тенге) до 70 МРП (204 190 тенге). Размеры соцпомощи устанавливаются в каждом регионе индивидуально в зависимости от возможностей бюджета по решению местных представительных органов (маслихатов)", - сообщили в министерстве.

К 26 апреля 2021 года единовременную помощь получат ветераны Чернобыля в Акмолинской, Алматинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Кызылординской, Павлодарской (частично), Северо-Казахстанской, Туркестанской областях и городах Шымкенте и Нур-Султане.

К 9 мая 2021 года - в Актюбинской, Мангистауской и Павлодарской областях и Алматы.

В Костанайской области ветеранам Чернобыля (74 человека) предоставляют ежемесячную помощь в размере 3 МРП (в 2021 году - 8 751 тенге).


Источник: Tengrinews.kz
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