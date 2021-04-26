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В WhatsApp появится новая функция

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 15:12
В WhatsApp появится новая функция
Фото Tengrinews.kz/Алихан Сариев
В мессенджере WhatsApp появится новая опция исчезающих сообщений, передает Tengrinews.kz со ссылкой на WABetaInfo.

В переписках можно будет включить настройку, чтобы все сообщения автоматически удалялись через 24 часа после отправки. По данным портала, разработчики мессенджера уже тестируют новую опцию для этой функции.

В конце прошлого года в WhatsApp появилась функция исчезающих сообщений, которая позволяет автоматически удалять переписки через определенные промежутки времени.

Сейчас для самоуничтожающихся сообщений в WhatsApp доступен только один вариант - удаление через 7 дней. В бета-версии мессенджера тестируют опцию удаления переписки через 24 часа после отправки. Пользователи смогут выбирать между 24 часами и 7 днями.

Данная функция позволяет не хранить важные сообщения и документы в переписках, если к ним не нужно возвращаться. Когда пользователь выбирает "24 часа", все сообщения, отправленные или полученные после этого изменения, истекают через 24 часа, поэтому они исчезнут из чата.

Функция самоуничтожающихся сообщений находится в стадии разработки и будет доступна в будущем обновлении для iOS и Android.


Источник: Tengrinews.kz
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