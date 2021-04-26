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Казахстанцам не нужно возвращать ранее выплаченные 42500 тенге

Просмотров:110 Опубликовано: Сегодня, 16:06
Казахстанцам не нужно возвращать ранее выплаченные 42500 тенге
Фото: ИА «NewTimes.kz»
В одном из казахстанских Instagram-аккаунтов обсуждают информацию о том, что все получившие выплату 42500 тенге в период действия режима ЧП, теперь обязаны вернуть 20 тыс тенге государству, передает ИА «NewTimes.kz».

Как пишет stopfake.kz, данную информацию опровергли в министерстве труда и социальной защиты населения РК.

Социальная выплата в размере 42500 тенге производилась за счет средств государственного фонда социального страхования. Она полагалась работающим гражданам, которые потеряли свой доход из-за введенных карантинных ограничений и режима ЧП.

«Если гражданин являлся безработным, он не мог потерять доходы в связи с введением ограничений деятельности повсеместно на всей территории Республики Казахстан. Соответственно, не мог претендовать на получение 42 500 тенге и не должен был подавать заявление на выплату в качестве самозанятого, так как не являлся таковым. При этом стоит подчеркнуть, что ГФСС сейчас не требует от безработных, получивших 42500 тенге, осуществления возврата средств на сумму 20 тыс тенге», — сообщили в ведомстве.

Информация о том, что казахстанцев обязывают вернуть полученные ранее социальные выплаты, не соответствуют действительности.

Стоит отметить, что это не первый раз, когда пользователей Казнета пугают обязательным возвратом социальных выплат. Ранее министерство труда и социальной защиты населения также опровергало подобные утверждения.


Источник: newtimes.kz
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