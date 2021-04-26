«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 26 Апреля
+15...+13
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 429.85 KZT
  • €1 = 519.95 KZT
  • 1 RUB = 5.74 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

О вакцине QazVac высказался Минздрав

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 19:14
О вакцине QazVac высказался Минздрав
Фото: gov.kz
В Минздраве Казахстана рассказали о безопасности отечественной вакцины QazVac, передает Tengrinews.kz с ссылкой на сайт ведомства.

По данным Минздрава, безопасность вакцины подтверждена результатами исследований.

"Отчеты по результатам I-II фаз и промежуточный отчет III фазы клинических исследований вакцины QazVac подтверждают ее безопасность. На основании предоставленных отчетов вакцина допускается к медицинскому применению", - сообщили в Минздраве.

Отмечается, что третья стадия испытаний казахстанской вакцины прошла отметку в 50 процентов субъектов исследования, предусмотренных протоколом, и ее завершение планируется 25 июня текущего года. После этого будет проведена полная оценка эффективности QazVac.

"Клинические исследования вакцин, в том числе в III фазе, продолжаются во всем мире. Исследования по российскому "Спутнику V" планируют завершить только в начале мая 2021 года, а многие фармацевтические компании мира закончат исследования своих разработок к 2022-2023 годам", - отмечает ведомство.

В Минздраве уточняют, что в связи со сложившейся эпидемической ситуацией во многих регулируемых органах мира принято решение об ускоренном применении вакцин.

"Вакцинация все еще остается самым эффективным способом борьбы с распространением заболевания и надежным методом формирования коллективного иммунитета. При этом, несмотря на короткие сроки допуска вакцин к применению, их проверка на качество и безопасность проводится тщательно и с соблюдением всех требований", - почеркнули в Минздраве.

В ведомстве отметили, что временная регистрация вакцины может быть приостановлена или отменена в случаях выявления нежелательных реакций, получения данных о неблагоприятном соотношении "польза-риск" или наличия вступившего в силу судебного решения о нарушении исключительных прав третьих лиц на изобретение или полезную модель.

Напомним, сегодня, 26 апреля, в Казахстане стартовала прививочная кампания с применением отечественной вакцины QazVac. Одним из первых ею привился министр здравоохранения Алексей Цой. Он сделал это в прямом эфире.


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика