О вакцине QazVac высказался Минздрав

В Минздраве Казахстана рассказали о безопасности отечественной вакцины QazVac, передает Tengrinews.kz с ссылкой на сайт ведомства.



По данным Минздрава, безопасность вакцины подтверждена результатами исследований.



"Отчеты по результатам I-II фаз и промежуточный отчет III фазы клинических исследований вакцины QazVac подтверждают ее безопасность. На основании предоставленных отчетов вакцина допускается к медицинскому применению", - сообщили в Минздраве.



Отмечается, что третья стадия испытаний казахстанской вакцины прошла отметку в 50 процентов субъектов исследования, предусмотренных протоколом, и ее завершение планируется 25 июня текущего года. После этого будет проведена полная оценка эффективности QazVac.



"Клинические исследования вакцин, в том числе в III фазе, продолжаются во всем мире. Исследования по российскому "Спутнику V" планируют завершить только в начале мая 2021 года, а многие фармацевтические компании мира закончат исследования своих разработок к 2022-2023 годам", - отмечает ведомство.



В Минздраве уточняют, что в связи со сложившейся эпидемической ситуацией во многих регулируемых органах мира принято решение об ускоренном применении вакцин.



"Вакцинация все еще остается самым эффективным способом борьбы с распространением заболевания и надежным методом формирования коллективного иммунитета. При этом, несмотря на короткие сроки допуска вакцин к применению, их проверка на качество и безопасность проводится тщательно и с соблюдением всех требований", - почеркнули в Минздраве.



В ведомстве отметили, что временная регистрация вакцины может быть приостановлена или отменена в случаях выявления нежелательных реакций, получения данных о неблагоприятном соотношении "польза-риск" или наличия вступившего в силу судебного решения о нарушении исключительных прав третьих лиц на изобретение или полезную модель.



Напомним, сегодня, 26 апреля, в Казахстане стартовала прививочная кампания с применением отечественной вакцины QazVac. Одним из первых ею привился министр здравоохранения Алексей Цой. Он сделал это в прямом эфире.