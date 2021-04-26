В Темиртау женщина с ножницами бросалась на людей и ранила прохожую

АЛМАТЫ, 26 апр — Sputnik. В Темиртау 34-летняя женщина нападала на прохожих с ножницами. В воскресенье она ранила в бедро 33-летнюю жительницу города.



Как сообщили корреспонденту Sputnik Казахстан в департаменте полиции Карагандинской области, 25 апреля около 20.00 часов на аллее по улице Металлургов в Темиртау неизвестная женщина уколола бедро 33-летней жительнице города.



В ходе оперативных мероприятий полицейские установили 34-летнюю жительницу города, которая дала признательные показания.



По этому факту возбуждено досудебное производство по статье 293 части 2 Уголовного кодекса Казахстана "Хулиганство".



Это деяние по закону наказывается штрафом в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.



Сейчас проводят соответствующие экспертизы.