Китайскую вакцину от коронавируса доставят в Актюбинскую область

В Актюбинскую область доставят 22 тысячи доз китайской вакцины Sinopharm. Об этом сообщил руководитель областного Управления здравоохранения Рустем Исаев, передает Tengrinews.kz.



"Казахстанская вакцина QazVac развезена по поликлиникам. На этой неделе начнется прививка отечественной вакциной. В то же время китайская вакцина Sinopharm сейчас производится в Саудовской Аравии. Там вакцину назвали Hayat-Vax. 22 тысячи доз будут доставлены в область 30 апреля. Планируется привить ею работников компании "Самрук-Казына", то есть сотрудников крупных нефтяных компаний, работающих в регионе. Затем будут обеспечены жители", - сказал Рустем Исаев.



По данным Управления здравоохранения Актюбинской области, в регионе привито более 38 тысяч человек. Из них более 6 тысяч привиты двумя компонентами. В прошедшие выходные дни доставлено еще 14 800 доз вакцины "Спутник V" и 2 тысячи доз вакцины QazVac.



Актюбинская область с 31 марта находится в "красной" зоне. За прошедшие сутки выявлена коронавирусная инфекция у 125 человек. Сейчас в инфекционных больницах находятся на лечении 750 человек, из них 50 - в реанимационных отделениях, 7 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.