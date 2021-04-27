Самые коррумпированные ведомства в Казахстане

Агентство РК по борьбе с коррупцией в своем Национальный докладе о противодействии коррупции за 2020 год назвало, сколько коррупционных преступлений выявили силовые ведомства, передает zakon.kz.
Так, лидером является сама Антикоррупционная служба. Ее сотрудники выявили 1632 преступления, против 1717 в 2019 году (-5%).
На втором месте Министерство внутренних дел – полицейские выявили 342 факта коррупции против 269 в 2019 года (+27%).
На третьей строчке Комитет национальной безопасности РК – 89 фактов против 128 в 2019 году (-30%).
Органы прокуратуры выявили 68 коррупционных преступлений против 65 в 2019 года (+20%).
При этом за получение взятки было осуждено 568 человек, за дачу взятки – 624, за мошенничество – 316 человек. В присвоении и растрате чужого имущества уличены 268 чиновников, в злоупотреблении служебными полномочиями – 193.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.