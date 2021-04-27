Самые коррумпированные ведомства в Казахстане

Агентство РК по борьбе с коррупцией в своем Национальный докладе о противодействии коррупции за 2020 год назвало, сколько коррупционных преступлений выявили силовые ведомства, передает zakon.kz.



Так, лидером является сама Антикоррупционная служба. Ее сотрудники выявили 1632 преступления, против 1717 в 2019 году (-5%).



На втором месте Министерство внутренних дел – полицейские выявили 342 факта коррупции против 269 в 2019 года (+27%).



На третьей строчке Комитет национальной безопасности РК – 89 фактов против 128 в 2019 году (-30%).



Органы прокуратуры выявили 68 коррупционных преступлений против 65 в 2019 года (+20%).



При этом за получение взятки было осуждено 568 человек, за дачу взятки – 624, за мошенничество – 316 человек. В присвоении и растрате чужого имущества уличены 268 чиновников, в злоупотреблении служебными полномочиями – 193.