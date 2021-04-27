Умер актер, сыгравший Абдуллу в "Белом солнце пустыни"

Актер Кахи Кавсадзе скончался на 86-м году жизни после продолжительной болезни, сообщает zakon.kz.
По информации РИА Новости, в середине февраля артиста госпитализировали в тбилисскую клинику в тяжелом состоянии с двухсторонней пневмонией. В конце ноября 2020 года он переболел коронавирусом. В декабре его брат Имери Кавсадзе заявил, что актер вылечился и чувствует себя хорошо, несмотря на то, что его подключали к аппарату искусственного дыхания.
Кавсадзе родился в июне 1935 года. С 1959 года он был актером театра Руставели. В 1981 году ему присвоили звание народного артиста Грузинской ССР.
За годы творческой карьеры он снялся более чем в 80 кинокартинах. Первый фильм с его участием вышел в 1957 году. Кахи Кавсадзе снялся в таких известных советских фильмах, как "Белое солнце пустыни", "Мелодии верийского квартала", "Древо желаний" и других.
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