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Умер актер, сыгравший Абдуллу в "Белом солнце пустыни"

Просмотров:6 Опубликовано: Сегодня, 20:14
Умер актер, сыгравший Абдуллу в "Белом солнце пустыни"
Фото: kino-teatr.ru
Актер Кахи Кавсадзе скончался на 86-м году жизни после продолжительной болезни, сообщает zakon.kz.

По информации РИА Новости, в середине февраля артиста госпитализировали в тбилисскую клинику в тяжелом состоянии с двухсторонней пневмонией. В конце ноября 2020 года он переболел коронавирусом. В декабре его брат Имери Кавсадзе заявил, что актер вылечился и чувствует себя хорошо, несмотря на то, что его подключали к аппарату искусственного дыхания.

Кавсадзе родился в июне 1935 года. С 1959 года он был актером театра Руставели. В 1981 году ему присвоили звание народного артиста Грузинской ССР.

За годы творческой карьеры он снялся более чем в 80 кинокартинах. Первый фильм с его участием вышел в 1957 году. Кахи Кавсадзе снялся в таких известных советских фильмах, как "Белое солнце пустыни", "Мелодии верийского квартала", "Древо желаний" и других.


Источник: zakon.kz
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