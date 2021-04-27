Уральского активиста осудили на 10 суток за одиночный пикет

Бекбулата Утебаева, гражданского активиста, осудили на 10 суток за выход на одиночный пикет, где он критиковал власть, а также выступил против повышения пенсионного возраста. Ранее активист также был осужден на 5 суток за высказывание своего мнения на площади.
Бекболата Утебаева, инвалида третьей группы, признали виновным за выход на неразрешенный одиночный пикет. Его арестовали на 10 суток. Активист 17 апреля 2021 года выходил на пикет против повышения пенсионного возраста в Казахстане, а также жестко критиковал власть. Об аресте активиста написал на своей странице в Фейсбук блогер Аскар Шайгумаров.
«Специализированный административный суд города Уральск признал виновным Бекбулата Утебаева в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 7 статьи 488 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях» и наложить административное взыскание в виде административного ареста сроком на 10 (десять) суток», — пишется в постановлении суда от 23 апреля 2021 года.
Напомним, 58-летний инвалид Бекбулат Утебаев 27 марта был задержан полицейскими в своем доме и доставлен в суд, и в тот же день его арестовали на 5 суток за одиночный пикет, который он провел 25 февраля. Активист объявил голодовку в знак протеста против незаконного ареста.
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