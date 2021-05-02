К 60-летию гибели атырауского «Титаника»

Место крушения прогулочного катера напротив улицы Баутина. Фото из архива «АЖ»



Эта трагедия произошла 2 мая 1961 года – ровно 60 лет назад. Прогулка по Уралу на пассажирском катере в честь Дня солидарности всех трудящихся была тогда немаловажным элементом празднования. Тем более, что это приходилось на самый разгар весны, хотелось после хмельного 1-го Мая продолжения радости и веселья. А обернулось всё гибелью десятков человек.В то время об этой катастрофе в тогдашних СМИ – ни республиканских, ни союзных, ни тем более местных – не было ни слова: мол, в нашей стране такого не бывает. Впервые о гибели гурьевского «Титаника» атыраусцы узнали из нашей газеты спустя 39 лет – 30 марта 2000 года. Большую статью написал нынешний редактор «АЖ» Азамат МАЙТАНОВ, тогда еще начинающий корреспондент. Из официальных источников, тем более по прошествии стольких лет, информации было не добиться, поэтому журналист опирался на свидетельства участников и очевидцев. Среди них был и юный тогда водолаз Рафал ЮЗЛЕКЕЕВ, спасавший людей. В 1961 году ему было 18 лет.КУРС – НА МАЁВКУ В ТОМАРЛЫВ советское время 1 Мая отмечалось бурно, люди веселились от души, после официозной демонстрации устраивали гудёж на всю катушку. В программу непременно входили и выезды на «маевки» вниз и вверх по реке.2 мая 61-го бывший сторожевой катер довоенной еще постройки, принадлежащий областному ДОСААФу, а теперь прогулочное судно, отправился к селу Томарлы (Тендык). На небольшом судне, рассчитанном максимум на 30 человек, находилось более 70 пассажиров. За штурвалом стоял капитан Беляков – председатель ДОСААФа, опытнейший речник.Погуляли хорошо, вечером того же дня катер возвращался в черту города – с песнями-плясками на борту.По словам, Рафала Абрафиковича Юзлекеева, ближе к вечеру он шел дежурить на водно-спасательную станцию и уже по пути услышал разговоры прохожих о перевернувшемся катере с людьми. Все его коллеги уже были на берегу. Когда он вместе с ними на лодке подгрёб к месту происшествия, местные рыбаки уже, как могли, спасали людей.НЕ АЙСБЕРГ, А РЕЧНАЯ КОСАПерегруженный катер на приличной скорости врезался в косу вдоль бухарского берега реки, напротив улицы Баутина. Как выяснит следствие, это произошло примерно в 17 часов. От сильного толчка людей, находящихся на носу, выбросило за борт. Перегруз был в левой части судна, и оно перевернулось вверх килем. Те, кто в этот момент был в радиусе километра от места происшествия, услышали звук сильного удара и страшный общий крик пассажиров. На берег сбежались люди, тонувшим бросали веревки, кричали дети.Судно, лежавшее вверх дном, начало постепенно тонуть. Хорошо еще, что рядом находилась рыбацкая тоня (путина в разгаре), и многих из тех, кто барахтался в холодной воде, успели спасти подоспевшие рыбаки. Кто-то кричал, что в кубриках еще остались люди. И это было действительно так: на берегу слышали леденящие душу отчаянные стуки со дна судна. Как позже выяснилось, внутри помещений катера, превратившихся в склепы, находилось около 20 человек. Сначала спасатели решили сваркой вскрыть металлическое дно наподобие консервной банки, но это категорический запретил делать начальник водно-спасательной станции Сергей Киреев, лично спасший тогда нескольких человек. Дело в том, что воздух в трюмах, как поплавок, замедлял погружение перевернутого катера, а лишившись этого воздуха, он бы камнем ушёл на дно. Поэтому работали только водолазы.ДВА ЧАСА В ПЛАВУЧЕЙ МОГИЛЕОколо двух мучительных часов люди находились в тонущем судне, а вода всё поднималась. Они кричали и плакали, стоя сначала по пояс, потом по горло в воде. Водолазы старались вытащить в первую очередь детей и женщин. Р. Юзалиев лично видел водолаза Габидуллу Куспана, стоявшего в кубрике с двумя детьми на плечах. Успели вытащить детей семьи Грузинцевых – родителей, увы, спасти не удалось. И не один человек нашел свою смерть в этой плавучей могиле...Затем на помощь прибыл военный катер, который зацепил судно стальным канатом и перевернул его в первоначальное положение. Спасатели бросились вытаскивать тех, кто еще оставался жив. Сняли всех – и вовремя, потому что судно, нахватавшееся воды, ушло на дно. Еще один момент припомнил Юзлекеев: на скользком трапе спасатели не удержали в руках тучную пожилую женщину, находившуюся без сознания, и ее унесло течением...Спасатели работали до вечера, искать остальных людей в сумерках уже было невозможно.Весенний Урал доделал свою чёрную работу.ЧАСЫ ОСТАНОВИЛИСЬ В 17.15Около недели катер пролежал на дне, а затем был извлечен для детальной проверки специально созданной комиссией. Одним из свидетелей по делу проходил и Р. Юзлекеев.В ходе расследования катастрофы было официально установлено около 20 погибших. По неофициальным же данным жертв было 30.Капитана Белякова осудили на четыре года. Считалось, что за штурвалом был именно он, но до конца это осталось неизвестным, как и судьба многих пропавших пассажиров. Правда, говорили, что многие успели самостоятельно выплыть на берег и, соответственно, не были учтены во время следствия.Через несколько недель Урал начал выдавать утопленников. Трупы находили до конца лета. Часть из них было уже невозможно опознать.Одним из первых в тот чёрный день погиб механик Саша Мусатов, находившийся в машинном отделении. Его наручные часы остановились ровно в 17 часов 15 минут.НИКТО НЕ ХОТЕЛ УМИРАТЬЕщё кое-что рассказала нашему Азамату жительница Атырау Марфуга апа. Вечером и ночью 2 мая она разыскивала свою младшую сестру, вместе с друзьями отправившуюся отдыхать на том самом катере.Едва услышав о случившемся, Марфуга – в то время начинающая учительница – бросилась на берег. Старых больных родителей, которые вообще не знали, что их младшая поехала отдыхать по реке, она тревожить не стала. Когда прибежала к месту катастрофы, никого из пострадавших там уже не было. А люди, которые еще не разошлись, говорили, что всё произошло по вине перепившейся команды, которая начала драку на палубе. Мол, двух матросов даже пришлось связать и держать взаперти в трюме. Отчаявшаяся Марфуга не обошла и морг. Сестры своей она, к великому своему облегчению, там не нашла, но видела тела мужчин, руки которых были связаны за спиной толстыми веревками.Вернулась Марфуга домой поздно ночью и... увидела там сестру – в чужой одежде и с перебинтованной рукой. Сестренка рассказала, что когда катер перевернулся, она упала в реку и уже под водой зацепилась платьем за какой-то железный прут. Высвободиться удалось не сразу, но всё-таки удалось. Плавать она умела. Добравшись до берега в районе Колхозного рынка, она в изнеможении осталась у кромки воды. Какая-то старушка помогла ей подняться, привела к себе домой, напоила чаем и дала одежду своей дочери. Немного придя в себя, девушка направилась домой. Последующие годы она, наверное и как и все остальные, не хотела вспоминать о тех страшных минутах...Подготовила Айнур САПАРОВА