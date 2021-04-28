Отток молодежи из Казахстана близок к критическому - депутат

Депутат Мажилиса Александр Милютин обратился к заместителю премьер-министра Ералы Тугжанову по вопросу утечки казахстанских специалистов, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Как отметил Милютин, в 2019 году доля высококвалифицированных специалистов в общей статистике эмигрантов составляла 50,6 процента. В 2020 году, несмотря на пандемию и ограничения передвижения, этот показатель достиг 54,3 процента.



"При этом Казахстан покинуло втрое больше медиков, в четыре раза больше педагогов, в пять раз больше технических специалистов, чем в предшествующем 2019 году. А также отток молодежи из страны, масштаб которого сейчас близок к критическому. Эксперты называют причины - это продолжение снижения уровня человеческого капитала, качества жизни казахстанцев, уверенности в завтрашнем дне и отсутствие доступного образования в стране", - сказал депутат, озвучивая запрос фракции Народной партии Казахстана.



По словам мажилисмена, десятки тысяч молодых людей покидают Казахстан, уезжают на учебу за границу, в частности в Россию, где учится 60 процентов от числа всех студентов Казахстана, обучающихся за рубежом, и часто остаются там навсегда.



Как заявил Милютин, непопулярность получения высшего образования в Казахстане не связана с этносом или языком, о чем свидетельствует тот факт, что среди тех, кто обучается в России и других странах, намерены остаться там, немалая доля этнических казахов.



"Одной из причин этого, на наш взгляд, является то, что в Казахстане учебные планы заочных и дистанционных программ до 2019 года были урезаны до 65 процентов материала очного образования, а с первого января 2019 года заочная форма образования и вовсе приостановлена. И это при том, что в нашей стране практически нет возможности получать высшее образование по дистанционным технологиям, тогда как российские вузы широко предлагают такие программы обучения.



Другой причиной является то, что абитуриенты из Казахстана имеют условия и возможности для поступления на бесплатное обучение наравне с россиянами, а выбор специальностей в России значительно больше", - сказал мажилисмен.



Самой главной причиной утечки кадров, по мнению группы депутатов, является тот факт, что в России вероятность трудоустройства выпускников выше.



"Более половины казахстанских выпускников вузов не могут найти хоть какую-то работу, не говоря уже о работе по специальности, по той причине, что у нас слабо мониторируется рынок труда, вследствие чего по специальности не могут трудоустроиться даже выпускники, обучившиеся по программе "Болашак"; в силу того, что образование в наших вузах, в отличие от зарубежных, недостаточно ориентировано на выработку практических навыков, позволяющих выпускнику сразу включиться в рабочий процесс", - пояснил Милютин.



Тут же депутат поднял вопросы доступности ипотеки, детских образовательных учреждений для молодых семей, а также наличие материнского капитала, программ поддержки семьи, которые есть в России и отсутствуют в Казахстане.



"Уважаемый Ералы Лукпанович, просим сообщить о мерах, принимаемых правительством для решения проблем, поднятых выше, а также о повышении конкурентоспособности вузов страны, доступности, качества и эффективности высшего образования в Казахстане, мерах по трудоустройству после окончания вуза, эффективному использованию их знаний в экономике страны, а также о планируемых мерах по стимулированию заинтересованности обучающейся в других странах молодежи к возвращению в Казахстан", - заключил депутат.