Из чего состоит казахстанская вакцина QazVac

Все компоненты большинство граждан получали ранее в составе других вакцин. Единственным новым компонентом является инактивированный вирус.



В межведомственной комиссии Казахстана подробно рассказали, из чего сделана казахстанская вакцина QazVac.



"QazVac (QazCovid-in) – это инактивированная вакцина, очищенная, концентрированная, с добавлением адъюванта – гидроокиси алюминия. Технология разработки казахстанской вакцины проверена временем, и все ее компоненты надежны, так как апробированы при разработке других вакцин", - говорится в сообщении.

Платформа инактивированной вакцины достаточно известна и безопасна. Все компоненты большинство граждан получали ранее в составе других вакцин. Единственным новым компонентом является инактивированный вирус, отмечают разработчики.



"Инактивированная вакцина считается традиционной, она более эффективна, технология ее приготовления не так сложна, и она безопаснее, чем другие виды вакцин. Именно поэтому казахстанскими учеными был выбран инактивированный тип вакцины для создания QazVac (QazCovid-in)", - указано в сообщении.



Между тем в министерстве образования и науки рассказали, как разрабатывалась казахстанская вакцина QazVac.



В марте 2020 года в Казахстане зарегистрирован первый заболевший коронавирусом.

23 марта у заболевших взяты патологические материалы. Из материала был выделен вирус, идентифицированный как COVID-19, изучены его биологические свойства. Казахстанскими учеными началась разработка вакцины сразу же.

9 мая ученые разработали вакцину QazVac (QazCovid-in). Вакцина была изготовлена по безопасной технологии из убитого вируса с добавлением иммуностимулятора.

15 мая ВОЗ зарегистрировала ее в качестве кандидатной вакцины. Начались доклинические исследования вакцины на лабораторных животных.

В июне Национальный центр экспертизы лекарственных средств Минздрава Казахстана признал положительным результаты исследований.

В июле разработчики привились собственной вакциной QazVac (QazCovid-in).

17 сентября начались клинические исследования I фазы на 44 волонтерах. Вакцина показала высокую безопасность. Самочувствие волонтеров было отличным.

17 октября началась II фаза клинических исследований, в ней приняло участие 200 волонтеров. По итогам вакцина показала высокую иммуногенность и эффективность.

19 декабря Минздрав дал разрешение на III фазу клинических испытаний. 3 000 человек стали волонтерами и привились вакциной QazVac (QazCovid-in).

Состояние добровольцев удовлетворительное, жалоб не имеют. В крови добровольцев уже появились необходимые защитные антитела.

Вне клинических испытаний казахстанской вакциной QazVac (QazCovid-in) привились министр образования и науки Асхат Аймагамбетов, аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев, президент Ассоциации организаций медицинского образования и науки "Казахстанский медицинский совет" Талгат Нургожин.



С 26 апреля в Казахстане стартовала вакцинация казахстанской вакциной QazCovid-in (QAZVAC), которая выпущена на базе Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности и распределяется по регионам в количестве 50 тысяч доз.