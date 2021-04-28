Из чего состоит казахстанская вакцина QazVac

Все компоненты большинство граждан получали ранее в составе других вакцин. Единственным новым компонентом является инактивированный вирус.
В межведомственной комиссии Казахстана подробно рассказали, из чего сделана казахстанская вакцина QazVac.
"QazVac (QazCovid-in) – это инактивированная вакцина, очищенная, концентрированная, с добавлением адъюванта – гидроокиси алюминия. Технология разработки казахстанской вакцины проверена временем, и все ее компоненты надежны, так как апробированы при разработке других вакцин", - говорится в сообщении. Платформа инактивированной вакцины достаточно известна и безопасна. Все компоненты большинство граждан получали ранее в составе других вакцин. Единственным новым компонентом является инактивированный вирус, отмечают разработчики.
"Инактивированная вакцина считается традиционной, она более эффективна, технология ее приготовления не так сложна, и она безопаснее, чем другие виды вакцин. Именно поэтому казахстанскими учеными был выбран инактивированный тип вакцины для создания QazVac (QazCovid-in)", - указано в сообщении.
Между тем в министерстве образования и науки рассказали, как разрабатывалась казахстанская вакцина QazVac.
В марте 2020 года в Казахстане зарегистрирован первый заболевший коронавирусом. 23 марта у заболевших взяты патологические материалы. Из материала был выделен вирус, идентифицированный как COVID-19, изучены его биологические свойства. Казахстанскими учеными началась разработка вакцины сразу же. 9 мая ученые разработали вакцину QazVac (QazCovid-in). Вакцина была изготовлена по безопасной технологии из убитого вируса с добавлением иммуностимулятора. 15 мая ВОЗ зарегистрировала ее в качестве кандидатной вакцины. Начались доклинические исследования вакцины на лабораторных животных. В июне Национальный центр экспертизы лекарственных средств Минздрава Казахстана признал положительным результаты исследований. В июле разработчики привились собственной вакциной QazVac (QazCovid-in). 17 сентября начались клинические исследования I фазы на 44 волонтерах. Вакцина показала высокую безопасность. Самочувствие волонтеров было отличным. 17 октября началась II фаза клинических исследований, в ней приняло участие 200 волонтеров. По итогам вакцина показала высокую иммуногенность и эффективность. 19 декабря Минздрав дал разрешение на III фазу клинических испытаний. 3 000 человек стали волонтерами и привились вакциной QazVac (QazCovid-in). Состояние добровольцев удовлетворительное, жалоб не имеют. В крови добровольцев уже появились необходимые защитные антитела. Вне клинических испытаний казахстанской вакциной QazVac (QazCovid-in) привились министр образования и науки Асхат Аймагамбетов, аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев, президент Ассоциации организаций медицинского образования и науки "Казахстанский медицинский совет" Талгат Нургожин.
С 26 апреля в Казахстане стартовала вакцинация казахстанской вакциной QazCovid-in (QAZVAC), которая выпущена на базе Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности и распределяется по регионам в количестве 50 тысяч доз.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.