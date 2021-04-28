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Из чего состоит казахстанская вакцина QazVac

Просмотров:4 Опубликовано: Сегодня, 19:14
Из чего состоит казахстанская вакцина QazVac
© Sputnik / Тимур Ниталиев
Все компоненты большинство граждан получали ранее в составе других вакцин. Единственным новым компонентом является инактивированный вирус.

В межведомственной комиссии Казахстана подробно рассказали, из чего сделана казахстанская вакцина QazVac.

"QazVac (QazCovid-in) – это инактивированная вакцина, очищенная, концентрированная, с добавлением адъюванта – гидроокиси алюминия. Технология разработки казахстанской вакцины проверена временем, и все ее компоненты надежны, так как апробированы при разработке других вакцин", - говорится в сообщении.
Платформа инактивированной вакцины достаточно известна и безопасна. Все компоненты большинство граждан получали ранее в составе других вакцин. Единственным новым компонентом является инактивированный вирус, отмечают разработчики.

"Инактивированная вакцина считается традиционной, она более эффективна, технология ее приготовления не так сложна, и она безопаснее, чем другие виды вакцин. Именно поэтому казахстанскими учеными был выбран инактивированный тип вакцины для создания QazVac (QazCovid-in)", - указано в сообщении.

Между тем в министерстве образования и науки рассказали, как разрабатывалась казахстанская вакцина QazVac.

В марте 2020 года в Казахстане зарегистрирован первый заболевший коронавирусом.
23 марта у заболевших взяты патологические материалы. Из материала был выделен вирус, идентифицированный как COVID-19, изучены его биологические свойства. Казахстанскими учеными началась разработка вакцины сразу же.
9 мая ученые разработали вакцину QazVac (QazCovid-in). Вакцина была изготовлена по безопасной технологии из убитого вируса с добавлением иммуностимулятора.
15 мая ВОЗ зарегистрировала ее в качестве кандидатной вакцины. Начались доклинические исследования вакцины на лабораторных животных.
В июне Национальный центр экспертизы лекарственных средств Минздрава Казахстана признал положительным результаты исследований.
В июле разработчики привились собственной вакциной QazVac (QazCovid-in).
17 сентября начались клинические исследования I фазы на 44 волонтерах. Вакцина показала высокую безопасность. Самочувствие волонтеров было отличным.
17 октября началась II фаза клинических исследований, в ней приняло участие 200 волонтеров. По итогам вакцина показала высокую иммуногенность и эффективность.
19 декабря Минздрав дал разрешение на III фазу клинических испытаний. 3 000 человек стали волонтерами и привились вакциной QazVac (QazCovid-in).
Состояние добровольцев удовлетворительное, жалоб не имеют. В крови добровольцев уже появились необходимые защитные антитела.
Вне клинических испытаний казахстанской вакциной QazVac (QazCovid-in) привились министр образования и науки Асхат Аймагамбетов, аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев, президент Ассоциации организаций медицинского образования и науки "Казахстанский медицинский совет" Талгат Нургожин.

С 26 апреля в Казахстане стартовала вакцинация казахстанской вакциной QazCovid-in (QAZVAC), которая выпущена на базе Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности и распределяется по регионам в количестве 50 тысяч доз.


Источник: sputnik.kz
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