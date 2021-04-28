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Экипаж затонувшей в Индонезии подлодки записал трогательное видео перед гибелью

Просмотров:12 Опубликовано: Сегодня, 19:28
Экипаж затонувшей в Индонезии подлодки записал трогательное видео перед гибелью
Кадры видео
ВМС Индонезии опубликовали трогательное видео, на котором экипаж затонувшей подводной лодки поет на борту своего судна. Видеоролик был снят за несколько недель до трагедии, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Republicworld.

На видео, которое появилось в Сети, члены экипажа вместе с командиром судна поют индонезийский хит Sampai Jumpa, что переводится как "увидимся позже".

"Даже если я не готов скучать по тебе, я не готов жить без тебя. Я желаю тебе всего наилучшего", - приводит издание перевод строк из песни.



Сообщается, что эта запись была сделана как прощание с уходящим командиром корпуса подводных лодок ВМФ.

Напомним, военная подлодка KRI Nanggala 402 перестала выходить на связь 21 апреля во время учений рядом с Бали. В воскресенье, 25 апреля, было объявлено, что обломки подлодки найдены, а весь экипаж судна мертв.


Источник: Tengrinews
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