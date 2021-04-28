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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

В селе Коптогай женщина зарезала своего 4-месячного ребёнка

Просмотров:360 Опубликовано: Сегодня, 21:54
В селе Коптогай женщина зарезала своего 4-месячного ребёнка
Иллюстративное фото
26 апреля в селе Коптогай Курмангазинского района  41-летняя женщина убила своего 4-месячного ребёнка. Как стало известно «АЖ», она несколько раз ударила младенца кухонным ножом по причине того, что... он сильно плакал.

- По данному факту начато досудебное расследование по п. 3 ч. 2 ст. 99 (Убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии), - сообщил начальник департамента полиции Атырауской области Камза УМБЕТКАЛИЕВ.

Подозреваемая задержана.

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Источник: Ак Жайик
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