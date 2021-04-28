В селе Коптогай женщина зарезала своего 4-месячного ребёнка

26 апреля в селе Коптогай Курмангазинского района 41-летняя женщина убила своего 4-месячного ребёнка. Как стало известно «АЖ», она несколько раз ударила младенца кухонным ножом по причине того, что... он сильно плакал.



- По данному факту начато досудебное расследование по п. 3 ч. 2 ст. 99 (Убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии), - сообщил начальник департамента полиции Атырауской области Камза УМБЕТКАЛИЕВ.



Подозреваемая задержана.



Копирование, перепечатка и любое другое использование материалов сайта допускается только при наличии гиперссылки на azh.kz. Запрещено публиковать в пабликах ВК, Instagram.