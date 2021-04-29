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Турция объявила о закупе 50 миллионов доз российской вакцины "Спутник V"

Просмотров:420 Опубликовано: Сегодня, 07:55
Турция объявила о закупе 50 миллионов доз российской вакцины "Спутник V"
Фото из открытых источников
Турецкие власти заключили соглашение о закупке 50 миллионов доз российской вакцины против коронавируса "Спутник V", передает Tengrinews.kz со ссылкой на Reuters.

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа объявил, что страна решила договориться о закупке вакцины, поскольку сейчас идет последняя стадия ее одобрения турецким регулятором: препарат планируют утвердить для экстренного использования.

Согласно договору, поставка препарата начнется уже в мае, 50 миллионов доз вакцины Турция должна получить в течение шести месяцев.

Сейчас в стране вакцинируют препаратами от Sinovac и Pfizer-BioNTech. По данным CМИ, в Турции уже ввели почти 22 миллиона доз вакцины. 16 процентов граждан получили по меньшей мере одну дозу, а 10 процентов получили обе дозы.

Ранее президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в прямом эфире вкололи вакцину китайского производства, так как в декабре 2020 года Турция отказалась от покупки российского препарата. Сообщалось, что в стране завершают разработку собственной вакцины от COVID-19. Напомним, что из-за роста числа зараженных коронавирусом в стране объявлен полный локдаун с 29 апреля по 17 мая.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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  • ЁмоЁ
  • Ирон
 Космос (Посетители) Сегодня, 10:36
Интересно, почему не казвак?
Ведь наши планировали отдать свою вакцину на разлив в Турцию, а потом покупать её же у Турции? Разве Турцию не устраивает такая схема? Или доверия не вызывает? Позже, походу, узнаем, что казвак оказалась очередной аферой... не удивлюсь (((
 
 

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