Кандасы смогут взять сельхозземли в аренду только после получения гражданства РК – МСХ

Астана. 29 апреля. КазТАГ – Кандасы смогут взять сельскохозяйственные земли в аренду только после получения казахстанского гражданства, сообщил министр сельского хозяйства Сапархан Омаров.



«Кандасы могут получить земельный участок для личного подсобного хозяйства, садоводства и дачного строительства, при этом, сельхозземли могут взять в аренду только после получения казахстанского гражданства», - сказал Омаров на заседании сената в четверг.



Он напомнил, что законопроектом «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам земельных отношений» предусмотрен полный запрет на предоставление сельхозземель иностранцам и иностранным компаниям, казахстанским компаниям с иностранной долей, лицам без гражданства, научным центрам с международным участием, а также кандасам.



Напомним, 1 сентября 2020 года президент Касым-Жомарт Токаев, выступая с посланием к народу, напомнил, что 31 декабря 2021 года в Казахстане завершится земельный мораторий, и заверил, что «земля иностранцам продаваться не будет». Однако, по его словам, «правительство должно в полной мере задействовать в экономический оборот сельскохозяйственные земли», привлечение инвестиций в аграрный сектор, по мнению президента, «необходимо как воздух».



20 января депутат мажилиса Берик Дюсембинов, обращаясь с запросом от лица группы мажилисменов, заявил о том, что правительство должно оперативно внести изменения в Земельный кодекс, поскольку действие моратория на продажу земли заканчивается в 2021 году.



«Острая общественная дискуссия, состоявшаяся за эти пять лет, показала, что у населения сформировалось четкое видение земельного вопроса, но позиция населения по земле пока не узаконена», - добавил Дюсембинов.



22 февраля стал известен ответ премьер-министра Аскара Мамина, который пообещал депутатам лишь «рассмотреть возможность запрета» на продажу земли иностранцам.



12 марта Токаев направил в мажилис проект закона, устанавливающего запрет на продажу и аренду земли иностранцам. Закон был одобрен во втором чтении мажилисом 14 апреля. Однако выяснилось, что депутаты мажилиса от партии Nur Otan Самат Мусабаев, Гани Ташкараев, Мейрамбек Тулепберген и Аскарбек Уисимбаев оставили лазейку для приобретения иностранцами прав на землю. Так, в пункте 2 статьи 48 Земельного кодекса, которая сейчас гласит «Иностранцам и лицам без гражданства – победителям торгов (конкурсов, аукционов) земельные участки для ведения сельскохозяйственного производства, лесоразведения, подсобного сельского хозяйства предоставляются во временное землепользование на условиях аренды сроком до 25 лет», слова «для ведения сельскохозяйственного производства, лесоразведения, подсобного сельского хозяйства» нур-отановцы предложили заменить словами «для ведения лесоразведения». Данная редакция была одобрена нижней палатой парламента и передана на рассмотрение сената.