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Коллекторы не смогут "кошмарить" должников – сенаторы приняли закон

Просмотров:341 Опубликовано: Сегодня, 10:54
Коллекторы не смогут "кошмарить" должников – сенаторы приняли закон
© Photo : Госкорпорация "Правительство для граждан"
НУР-СУЛТАН, 29 апр – Sputnik. Депутаты сената приняли закон, который касается вопросов регулирования банковской, микрофинансовой и коллекторской деятельности.

Для коллекторов вводится запрет на звонки с чужих телефонных номеров. Также они будут обязаны осуществлять видео- и аудиофиксацию процесса любого взаимодействия с должниками, сообщает пресс-служба сената.

Высокий уровень закредитованности населения остается острой проблемой, отметила депутат сената Ольга Перепечина. Продолжается рост потребительского кредитования, сказала она.

"На 1 января 2021 года общая сумма выданных кредитов – 15,8 триллиона тенге. Из них кредиты населения – 45% или 7,1 триллиона тенге от общего объема займов. Это на 795 миллиардов тенге больше показателя предыдущего года. Причем потребительные займы составляют две трети от общей суммы кредитов населения", - сказала Перепечина.

Законопроектом предусмотрен запрет на начисление вознаграждений, комиссий и иных платежей по всем ипотечным займам по истечении 180 дней просрочки.

Для очищения негативной кредитной истории заемщиков, погасивших кредиты и не имеющих задолженностей, сокращается срок хранения кредитных историй в кредитных бюро с десяти до пяти лет.

"Сокращение срока хранения кредитной истории с десяти лет до пяти лет позволит порядка 490 тысячам наших сограждан предоставить возможность при необходимости получить кредит в банках и микрофинансовых организациях", - сказала сенатор Перепечина.

Кроме того, теперь в рекламе о предоставлении микрокредитов должны указывать годовую эффективную ставку вознаграждения.


Источник: sputniknews.kz
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