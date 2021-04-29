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Конфликт на кыргызско-таджикской границе: Один человек ранен в глаз

Просмотров:102 Опубликовано: Сегодня, 14:43
Конфликт на кыргызско-таджикской границе: Один человек ранен в глаз
Фото из открытых источников
На кыргызско-таджикской границе вновь произошел конфликт, в котором применили оружие, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Инцидент начался вчера, после того как таджикская сторона решила установить видеокамеры на столбах близ кыргызстанского села Кок-Таш. Тогда местные жители приграничных сел закидали друг друга камнями.

Сегодня, по данным Пограничной службы Госкомитета национальной безопасности Кыргызстана, обстановка обострилась и прозвучали выстрелы.

“Причиной обострения обстановки явились провокационные действия граждан Таджикистана, которые начали кидать камни в граждан Кыргызстана и принадлежащие им дома.

В последующем таджикская сторон начала обстреливать мимо проезжающие автомашины граждан Кыргызстана из охотничьих ружей”, - проинформировали там.

Также в пресс-службе Управления внутренних дел Баткенской области сообщили, что 29 апреля примерно в 05:45 граждане Таджикистана открыли стрельбу по войсковой части, расположенной в селе Кок-Таш Баткенского района.

Конфликт на кыргызско-таджикской границе: Один человек ранен в глаз


В ходе инцидента один гражданин Кыргызстана получил ранение в глаз.

“По данным фактам материалы зарегистрированы в ЕРПП и начато досудебное производство по статьям 266 и 39-130 (хулиганство и покушение на убийство) Уголовного кодекса Кыргызской Республики”, - сообщили в милиции.

В настоящее время обстановка на кыргызско-таджикской границе неспокойная, сотрудники на государственной границе работают в усиленном режиме.

Видео с места инцидента публикуют в Сети.



Между тем, в Бишкеке у здания правительства собрались более 100 человек на митинг.

Участники акции требуют главу государства Садыра Жапарова и председателя Госкомитета национальной безопасности Кыргызстана Камчыбека Ташиева отправиться в Баткенскую область и разрешить конфликт.

Пресс-служба ГКНБ КР в свою очередь сообщила, что глава ведомства Камчыбек Ташиев вчера вылетел за рубеж на лечение.

Информация относительно пострадавших в результате инцидента на кыргызско-таджикской границе
По предварительным данным главного врача Баткенской областной объединенной больницы Азизбека Жунусова в 14:30 ч по линии скорой помощи доставлены 4 пострадавших. Сейчас идет обследование и оценка тяжести состояния здоровья поступивших. Дополнительная информация будет дана позже.


Источник: Tengrinews.kz
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