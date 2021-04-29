Тюрьму "Черный беркут" показали изнутри

"Черный беркут" - учреждение чрезвычайной безопасности ДУИС Костанайской области. Здесь отбывают наказание особо опасные преступники, сообщает zakon.kz.Журналист телеканала "Хабар 24" побывал в самой страшной тюрьме Казахстана и побеседовал с осужденными.По словам начальника учреждения УК-161/3З Нурбека Кабдикаримова, изменился порядок вывода из камеры пожизненно осужденных. Например, они сейчас передвигаются в ровной стойке. Знаменитый прием "ласточка", когда осужденный идет головой вниз с поднятыми назад руками – уже не применяется.Это связано с тем, что такой метод вывода осужденных признан международным сообществом нарушающим права человека, - сказал он.Здесь отбывает пожизненный срок Владислав Челах. Трагедия на временном пограничном посту "Арканкерген", где в летнее время несли службу 15 пограничников, произошла в конце мая 2012 года. Пост перестал выходить на связь, и туда был направлен пограничный наряд с другой заставы. Прибывшие пограничники обнаружили, что здание казармы сожжено, а внутри находятся тела 14 погибших. В расположенном поблизости охотничьем домике было найдено тело егеря. Через несколько дней был задержан единственный выживший пограничник — 19-летний рядовой Челах. Первоначально он признался в убийстве сослуживцев и егеря, однако позже отказался от этих показаний, заявив, что они были даны под давлением. Межрайонный специализированный военный суд по уголовным делам 11 декабря 2012 года приговорил его к пожизненному лишению свободы.Также там отбывает срок "алматинский стрелок" Руслан Кулекбаев. За совершение теракта, повлекшего смерть 10 человек, а также покушение на убийство 3 граждан его приговорили в совокупности к 68 годам, пожизненному сроку и смертной казни.В "Черном Беркуте" отбывает наказание и актюбинский террорист Алибек Акпанбетов.5 лет уже сижу. Очень тяжело. Днем лежать нельзя. Только сидеть можно. Но я привыкаю, - говорит Акпанбетов.