У задержанной в Алматы судьи обнаружили свыше 4,5 миллиона долларов

Правозащитница и член Национального совета общественного доверия (НСОД) Айгуль Орынбек сообщила о задержании судьи Медеуского районного суда в Алматы, передает Azattyq Rýhy.
По ее данным, досудебное расследование проводится в отношении Светланы Жолмановой.
«В ее кабинете (обнаружено - AR) – 4 500 долларов, в ходе обыска дома – 2 800 000 долларов, в личном автомобиле 600 000 долларов, от застройщика получила 1 180 000 долларов взятки», – написала она в Facebook.
Редакция AR ждет официальных комментариев.
Ранее в пресс-службе Алматинского городского суда сообщили, что отделом внутренней безопасности Алматинского городского суда и Департаментом КНБ по Алматы проводилась совместная проверка в отношении судьи Медеуского районного суда Алматы.
В результате ДКНБ начато досудебное расследование по п.2 ч.4 статьи 190 «Мошенничество» УК РК. Генеральным прокурором дано согласие на продолжение досудебного расследования.
«Судья подозревается в совершении мошеннических действий, связанных с оказанием содействия заинтересованным лицам в вынесении судебных решений в их пользу», – отметили в горсуде.
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