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У задержанной в Алматы судьи обнаружили свыше 4,5 миллиона долларов

Просмотров:457 Опубликовано: Сегодня, 16:27
У задержанной в Алматы судьи обнаружили свыше 4,5 миллиона долларов
Фото из открытых источников
Правозащитница и член Национального совета общественного доверия (НСОД) Айгуль Орынбек сообщила о задержании судьи Медеуского районного суда в Алматы, передает Azattyq Rýhy.

По ее данным, досудебное расследование проводится в отношении Светланы Жолмановой.

«В ее кабинете (обнаружено - AR) – 4 500 долларов, в ходе обыска дома – 2 800 000 долларов, в личном автомобиле 600 000 долларов, от застройщика получила 1 180 000 долларов взятки», – написала она в Facebook.

Редакция AR ждет официальных комментариев.

Ранее в пресс-службе Алматинского городского суда сообщили, что отделом внутренней безопасности Алматинского городского суда и Департаментом КНБ по Алматы проводилась совместная проверка в отношении судьи Медеуского районного суда Алматы.

В результате ДКНБ начато досудебное расследование по п.2 ч.4 статьи 190 «Мошенничество» УК РК. Генеральным прокурором дано согласие на продолжение досудебного расследования.

«Судья подозревается в совершении мошеннических действий, связанных с оказанием содействия заинтересованным лицам в вынесении судебных решений в их пользу», – отметили в горсуде.


Источник: rus.azattyq-ruhy.kz
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Комментарии ( 1 )

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Pankration and MMA (Посетители) Сегодня, 16:58
"Новое поколение молодых судей влилось в ряды судейского сообщества г. Алматы. Председатель апелляционной коллегии по уголовным делам Алматинского городского суда Рустем Алчинбаев поздравил молодых судей с этим значимым в их жизни событием, пожелав стать профессионалами высокого класса, достойно нести звание судьи. Хорошее кадровое пополнение в этот раз получили коллективы Медеуского районного суда. Это 5 новых судей Досбол Акетаев, Лаура Ахметова, Светлана Жолманова, Айгуль Кусаинова, Фаррух Омаров. Отбор в судьи был тщательным и качественным. По завершению назначения всем молодым судьям пожелали успехов на их дальнейшем сложном профессиональном пути". Эта статья была опубликована 9 сентября 2014 года на сайте Верховного Суда РК. И семи лет не прошло, а уже гребёт взятки миллионами долларов. Потому что система такая. Честным здесь не рады.

Простота лучше воровства
 
 

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