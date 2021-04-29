У задержанной в Алматы судьи обнаружили свыше 4,5 миллиона долларов

Правозащитница и член Национального совета общественного доверия (НСОД) Айгуль Орынбек сообщила о задержании судьи Медеуского районного суда в Алматы, передает Azattyq Rýhy.



По ее данным, досудебное расследование проводится в отношении Светланы Жолмановой.



«В ее кабинете (обнаружено - AR) – 4 500 долларов, в ходе обыска дома – 2 800 000 долларов, в личном автомобиле 600 000 долларов, от застройщика получила 1 180 000 долларов взятки», – написала она в Facebook.



Редакция AR ждет официальных комментариев.



Ранее в пресс-службе Алматинского городского суда сообщили, что отделом внутренней безопасности Алматинского городского суда и Департаментом КНБ по Алматы проводилась совместная проверка в отношении судьи Медеуского районного суда Алматы.



В результате ДКНБ начато досудебное расследование по п.2 ч.4 статьи 190 «Мошенничество» УК РК. Генеральным прокурором дано согласие на продолжение досудебного расследования.



«Судья подозревается в совершении мошеннических действий, связанных с оказанием содействия заинтересованным лицам в вынесении судебных решений в их пользу», – отметили в горсуде.