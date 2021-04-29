В Сети обсуждают информацию о 4,5 миллиона долларов у судьи из Алматы

В Алматинском горсуде опровергли информацию о якобы изъятии миллионов долларов у судьи, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Ранее в соцсетях появилась информация, что подозреваемой в мошенничестве судьей является Светлана Жолманова. Сообщается, что у судьи Медеуского районного суда Алматы было изъято порядка 4,5 миллиона долларов.



"При обысковых мероприятиях у судьи обнаружена и изъята крупная сумма денежных средств:



- в кабинете - 4 500 долларов;

- дома - 2,8 миллиона долларов;

- в автомобиле - 600 тысяч долларов;

- от застройщика - 1,18 миллиона долларов.



Если обычный судья была поймана при такой взятке, то что говорить о председателях", - сообщила член НСОД Айгуль Орынбек на своих страницах в соцсетях.



Как сообщили в Алматинском городском суде, распространяемая информация об изъятии у судьи конкретных сумм денежных средств не соответствует действительности.



"В служебном кабинете изъято 10 тысяч долларов, в доме судьи ничего не изъято. Полномочия судьи приостановлены распоряжением председателя Верховного суда. Алматинский городской суд обратился в прокуратуру Алматы о привлечении к уголовной ответственности лиц, занимающихся распространением ложной информации", - отметили в ведомстве.



Напомним, вечером 28 апреля стало известно, что судья Медеуского районного суда подозревается в совершении мошеннических действий, связанных с оказанием содействия заинтересованным лицам в вынесении судебных решений в их пользу.