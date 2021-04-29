«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 29 Апреля
+17...+15
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 427.75 KZT
  • €1 = 518.3 KZT
  • 1 RUB = 5.76 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

В Сети обсуждают информацию о 4,5 миллиона долларов у судьи из Алматы

Просмотров:366 Опубликовано: Сегодня, 17:45
В Сети обсуждают информацию о 4,5 миллиона долларов у судьи из Алматы
Иллюстративное фото:©REUTERS
В Алматинском горсуде опровергли информацию о якобы изъятии миллионов долларов у судьи, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Ранее в соцсетях появилась информация, что подозреваемой в мошенничестве судьей является Светлана Жолманова. Сообщается, что у судьи Медеуского районного суда Алматы было изъято порядка 4,5 миллиона долларов.

"При обысковых мероприятиях у судьи обнаружена и изъята крупная сумма денежных средств:

- в кабинете - 4 500 долларов;
- дома - 2,8 миллиона долларов;
- в автомобиле - 600 тысяч долларов;
- от застройщика - 1,18 миллиона долларов.

Если обычный судья была поймана при такой взятке, то что говорить о председателях", - сообщила член НСОД Айгуль Орынбек на своих страницах в соцсетях.

Как сообщили в Алматинском городском суде, распространяемая информация об изъятии у судьи конкретных сумм денежных средств не соответствует действительности.

"В служебном кабинете изъято 10 тысяч долларов, в доме судьи ничего не изъято. Полномочия судьи приостановлены распоряжением председателя Верховного суда. Алматинский городской суд обратился в прокуратуру Алматы о привлечении к уголовной ответственности лиц, занимающихся распространением ложной информации", - отметили в ведомстве.

Напомним, вечером 28 апреля стало известно, что судья Медеуского районного суда подозревается в совершении мошеннических действий, связанных с оказанием содействия заинтересованным лицам в вынесении судебных решений в их пользу.


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 3 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
ABCD (Посетители) Сегодня, 18:17
А что ещё они могут сказать?! Да судья взяточница в крупных размерах,посадить её надо! Рука-руку моет!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Pankration and MMA
 касым (Посетители) Сегодня, 17:58
Даже если так в принципе ничего не меняет. Взятка есть взятка. Если даже 10 000 то и миллион не загорами.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Pankration and MMA
 Badskill (Посетители) Сегодня, 17:48
В служебном кабинете изъято 10 тысяч долларов, в доме судьи ничего не изъято.


lol
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика