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Киргизский спецназ захватил погранзаставу в Таджикистане

Просмотров:440 Опубликовано: Сегодня, 18:41
Киргизский спецназ захватил погранзаставу в Таджикистане
Фото: svodka.akipress.org
Пограничная служба Киргизии обвинила Таджикистан в нападении на три погранзаставы, передает 24.kg.

«Около 17.00 таджикская сторона открыла огонь по пограничным заставам "Капчыгай", "Мин-Булак", "Достук", а также на пограничные посты "Кожогар" и "Булак-Баши". В результате минометного обстрела произошло возгорание здания пограничной заставы "Достук"», — заявил Бишкек.

В ответ отряд спецназа киргизских пограничников захватил таджикскую заставу «Ходжа Аълло». По всему периметру границы с обеих сторон стягиваются дополнительные силы и средства.

Конфликт на границе Киргизии и Таджикистана начался накануне из-за пункта водораспределения. Силовые органы двух стран обвиняют друг друга в начале стрельбы. Один житель Киргизии погиб, еще 16 ранены. Власти Таджикистана заявили, что пострадали девять их граждан, двое получили огнестрельное ранение.


Источник: lenta.ru
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Комментарии ( 1 )

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 Абвгд (Посетители) Сегодня, 19:46
Первые войны из за воды? Апокалипсис начинается.
 
 

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