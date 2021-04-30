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На полгода запрещен вывоз бензина и дизтоплива автотранспортом из Казахстана – МЭ

Просмотров:293 Опубликовано: Сегодня, 12:06
На полгода запрещен вывоз бензина и дизтоплива автотранспортом из Казахстана – МЭ
Фото из открытых источников
Астана. 30 апреля. КазТАГ – На полгода запрещен вывоз автотранспортом из Казахстана бензина и дизтоплива, заявило министерство энергетики (МЭ) РК.

«Министерством энергетики РК принят совместный приказ «О некоторых вопросах вывоза нефтепродуктов с территории РК, предусматривающий введение запрета сроком на шесть месяцев на вывоз с территории РК автомобильным транспортом бензинов, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов (ТН ВЭД ЕАЭС 2709, 2710, 2902, 3403, 3811, 3826)», - говорится в сообщении, распространенном в пятницу.

Согласно информации, запрет введен, чтобы не допустить дефицит на нефтепродукты на внутреннем рынке.

Запрет не распространяется на смазочные масла, вывоз бензина в бензобаках, предусмотренных заводом-изготовителем и установленных в соответствии с техусловиями и в отдельных емкостях, объемом не более 20 литров, отмечается в информации.


Источник: kaztag.kz
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Комментарии ( 2 )

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Pankration and MMA (Посетители) Сегодня, 14:01
Космос, "Запрет не распространяется на смазочные масла, вывоз бензина в бензобаках, предусмотренных заводом-изготовителем и установленных в соответствии с техусловиями, и в отдельных емкостях, объемом не более 20 литров" можно в 20-литровой канистре вывозить.

Простота лучше воровства
 
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Космос (Посетители) Сегодня, 12:35
Значит, туристу, ДЛЯ СЕБЯ, пару канистр в багажнике нельзя, а цистернами составами жд НА ПРОДАЖУ можно?
А мы врагов вокруг себя ищем! )))))
 
 

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