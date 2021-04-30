На полгода запрещен вывоз бензина и дизтоплива автотранспортом из Казахстана – МЭ

Астана. 30 апреля. КазТАГ – На полгода запрещен вывоз автотранспортом из Казахстана бензина и дизтоплива, заявило министерство энергетики (МЭ) РК.
«Министерством энергетики РК принят совместный приказ «О некоторых вопросах вывоза нефтепродуктов с территории РК, предусматривающий введение запрета сроком на шесть месяцев на вывоз с территории РК автомобильным транспортом бензинов, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов (ТН ВЭД ЕАЭС 2709, 2710, 2902, 3403, 3811, 3826)», - говорится в сообщении, распространенном в пятницу.
Согласно информации, запрет введен, чтобы не допустить дефицит на нефтепродукты на внутреннем рынке.
Запрет не распространяется на смазочные масла, вывоз бензина в бензобаках, предусмотренных заводом-изготовителем и установленных в соответствии с техусловиями и в отдельных емкостях, объемом не более 20 литров, отмечается в информации.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz