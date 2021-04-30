На полгода запрещен вывоз бензина и дизтоплива автотранспортом из Казахстана – МЭ

Астана. 30 апреля. КазТАГ – На полгода запрещен вывоз автотранспортом из Казахстана бензина и дизтоплива, заявило министерство энергетики (МЭ) РК.



«Министерством энергетики РК принят совместный приказ «О некоторых вопросах вывоза нефтепродуктов с территории РК, предусматривающий введение запрета сроком на шесть месяцев на вывоз с территории РК автомобильным транспортом бензинов, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов (ТН ВЭД ЕАЭС 2709, 2710, 2902, 3403, 3811, 3826)», - говорится в сообщении, распространенном в пятницу.



Согласно информации, запрет введен, чтобы не допустить дефицит на нефтепродукты на внутреннем рынке.



Запрет не распространяется на смазочные масла, вывоз бензина в бензобаках, предусмотренных заводом-изготовителем и установленных в соответствии с техусловиями и в отдельных емкостях, объемом не более 20 литров, отмечается в информации.