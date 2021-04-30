50 тысяч долларов тайно положили в ящик для пожертвований в Ташкенте

Неизвестные положили в ящик для пожертвований в Ташкенте (Узбекистан) 50 тысяч долларов. Эти деньги направят на лечение тяжелобольных детей, передает Tengrinews.kz со ссылкой на CentralAsia.media.



Сообщается, что ящик находился в одном из супермаркетов сети Korzinka. Неизвестные люди оставили в нем 50 тысяч долларов. Об этом сообщил в соцсетях руководитель сети Зафар Хошимов.



"Сегодня, когда мы открыли очередной ящик для пожертвований, подсчитали деньги и положили их, из коробки вышло больше дюжины белых конвертов. Когда мы открыли их, мы обнаружили в конвертах купюры на общую сумму 50 000 долларов. Такой искренний поступок нашего неизвестного соотечественника, сделавшего такой прекрасный подарок тяжелобольным детям в священные дни Рамадана, укрепил нашу уверенность в чудесных качествах этого благословенного месяца во всех нас, ставших свидетелями этого события", - отмечается в сообщении.



По словам предпринимателя, все средства будут переведены на счет благотворительного фонда "Эзгу амал". Этот фонд специализируется на оказании помощи детям с онкологическими заболеваниями.