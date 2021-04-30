Аэропорт Алматы стал собственностью турецкой компании

Компания TAV Airports и фонд Kazakhstan Infrastructure Fund завершили выкуп аэропорта Алматы. Казахстанская воздушная гавань стала 15-й в портфеле TAV и первой, которой компания будет управлять на праве собственности, а не на основе временного договора концессии, передает Tengrinews.kz со ссылкой на официальное сообщение TAV Airports.



"После завершения расчетов по сделке TAV становится бенефициарным собственником 85 процентов акций аэропорта и связанных с ним предприятий, предоставляющих услуги по поставке топлива и кейтерингу.



Остальные 15 процентов акций принадлежат фонду Kazakhstan Infrastructure Fund под управлением VPE Capital. Якорным инвестором фонда выступает АО "Казына Капитал Менеджмент", - говорится в сообщении.



Президент и главный исполнительный директор TAV Airports Сани Шенер пообещал "продвигать Алматы как деловую столицу региона, а Казахстан – как страну с богатым культурным наследием и высоким туристическим потенциалом".



"Наш опыт в разработке маршрутов поможет расширить транспортные связи Алматы с миром. В качестве примера: за 10 лет управления аэропортами в Грузии мы удвоили количество направлений и увеличили пассажиропоток в 7 раз. Наша цель – внести свой вклад в экономическое и социальное развитие Алматинской области, создавая рабочие места и способствуя международному развитию местного бизнеса. Я хотел бы подчеркнуть дружелюбие к иностранным инвесторам в Казахстане и поблагодарить представителей государства, нашего партнера, наших кредиторов и сотрудников, которые сделали процесс максимально комфортным", - добавил он.



Напомним, о продаже аэропорта Алматы стало известно в мае 2020 года. Позже заместитель генерального директора турецкой компании TAV Airports Серкан Каптан рассказал, что к 2022 году в аэропорту появится новый терминал для международных перелетов стоимостью 200 миллионов долларов. Также он пообещал сохранить рабочие места казахстанских сотрудников аэропорта.